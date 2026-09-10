10 de septiembre: qué se conmemora hoy según las efemérides

El 10 de septiembre es el 253.º día del año y el 254.º en los años bisiestos del calendario gregoriano, por lo que quedan 112 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

¿Qué se conmemora un día como hoy?

Hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

En Argentina se celebra el Día de la Ictiología Nacional. Este día fue establecido por la Ley 27.216 en conmemoración del nacimiento del científico y naturalista argentino Raúl Adolfo Ringuelet, destacado por sus aportes a la zoología, la limnología y la ictiología.