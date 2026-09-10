Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este jueves 10 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
10 de septiembre: qué se conmemora hoy según las efemérides
Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos los más importantes, según las efemérides
El 10 de septiembre es el 253.º día del año y el 254.º en los años bisiestos del calendario gregoriano, por lo que quedan 112 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
¿Qué se conmemora un día como hoy?
En Argentina se celebra el Día de la Ictiología Nacional. Este día fue establecido por la Ley 27.216 en conmemoración del nacimiento del científico y naturalista argentino Raúl Adolfo Ringuelet, destacado por sus aportes a la zoología, la limnología y la ictiología.
Además, es el Día del Terapista Ocupacional en conmemoración de la realización del Primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, celebrado en la provincia de La Rioja el 10 de septiembre de 1985.
Otro hito sumamente importante en este día es que hoy se conmemora el Día Internacional para la prevención del suicidio. Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la OMS, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial de que el suicidio puede prevenirse.
Más efemérides: qué pasó el 9 de septiembre
- 1975: la banda de rock estadounidense Kiss lanza Alive!, su primer disco de un recital en vivo que lo lanzaría a la fama mundial.
- 1977: en Francia se produce la última ejecución en la guillotina.
- 2001: en Nueva York, Michael Jackson da su último concierto.
- 2018: muere el humorista gráfico argentino Carlos Garaycochea, también escritor, guionista y artista plástico.
- 2025: en México, ocurre una explosión de gas licuado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza ocasionando más de 90 heridos y 27 fallecidos.
En pocas palabras
- Día Nacional de la Ictiología: Se celebra en Argentina en conmemoración al nacimiento de Raúl Adolfo Ringuelet.
- Día del Terapista Ocupacional: Conmemora el Primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional de 1985.
- Prevención del Suicidio: Se conmemora el Día Internacional para la prevención del suicidio, promovido por la OMS.