DIY de casa para transformar los vidrios del baño traslucidos en unos opacos

Muchas veces las ventanas de la casa se fabrican con vidrios clásicos y sin una cubierta de relieve u opaca que mejore la distribución de sol y que mantenga el interior opaco para el exterior. No solo las ventanas de ciertas zonas de la casa deberían ser opacas; también conviene que las mamparas de la ducha sean de vidrio opaco o tengan un recubrimiento.
Cambiar los vidrios que ya tenemos es muy costoso, por eso se puede utilizar un vinilo opaco adhesivo que se coloca en minutos, resiste el agua, queda prolijo y se pega muy bien a la superficie. La clave está en contar con el DIY correcto para que quede prolijo.
DIY: cómo transformar ventanas traslúcidas de baño en vidrios opacos
Los vinilos opacos vienen en planchas de diferentes medidas de ancho y largo. Pueden ser transparentes o de color y algunos vienen con dibujos diferentes o simplemente tienen un aspecto difuminado, borroso.
Para tener una idea de precios, primero hay que tomar las medidas de los vidrios de la casa o el baño que vas a cubrir y luego comprar el rollo adecuado. Por ejemplo, un rollo de 2.5 metros de largo y 122 cm de ancho sale unos $33.000 y una lámina más pequeña adaptada para la ventana puede salir unos $13.000.
Los diseños más comunes son más económicos. También vienen unos vinilos de baño con una especie de holograma o con diseños de flores y garabatos que dejan al descubierto partes de la ventana original.
Paso a paso: DIY para pegar el vinilo en el baño
Pegar vinilos de baño no es cualquier cosa y se tiene que hacer con paciencia y un DIY. Vas a necesitar vinilo opaco, un pulverizador con agua y unas gotas de detergente, una espátula de goma, un cúter, cinta de papel y cinta métrica.
- Limpia bien la superficie de cristal con agua y jabón y asegurate de que no quee ningun residuo solido.
- Mide el espacio y corta el vinilo dejando unos centímetros de más.
- Pulveriza una capa de agua y jabón sobre el cristal y coloca el vinilo. El jabón permite acomodarlo antes de que se quede pegado en las ventanas del baño y no se puede remover.
- A medida que colocas el vinilo, comienza a retirar el papel trasero poco a poco y pasa la espátula para que no se formen burbujas.
En pocas palabras
- DIY para baño: Se pueden transformar ventanas traslúcidas en opacas sin perder luz.
- Material: Vinilo opaco adhesivo, fácil de colocar, resistente al agua y económico.
- Instalación: Limpiar cristal, cortar vinilo, pulverizar agua jabonosa y alisar con espátula.