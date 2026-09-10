DIY de casa para transformar los vidrios del baño traslucidos en unos opacos

DIY: cómo transformar ventanas traslúcidas de baño en vidrios opacos

Los vinilos opacos vienen en planchas de diferentes medidas de ancho y largo. Pueden ser transparentes o de color y algunos vienen con dibujos diferentes o simplemente tienen un aspecto difuminado, borroso.

Para tener una idea de precios, primero hay que tomar las medidas de los vidrios de la casa o el baño que vas a cubrir y luego comprar el rollo adecuado. Por ejemplo, un rollo de 2.5 metros de largo y 122 cm de ancho sale unos $33.000 y una lámina más pequeña adaptada para la ventana puede salir unos $13.000.

Los vinilos se consiguen fácilmente.

Los diseños más comunes son más económicos. También vienen unos vinilos de baño con una especie de holograma o con diseños de flores y garabatos que dejan al descubierto partes de la ventana original.

Paso a paso: DIY para pegar el vinilo en el baño

Pegar vinilos de baño no es cualquier cosa y se tiene que hacer con paciencia y un DIY. Vas a necesitar vinilo opaco, un pulverizador con agua y unas gotas de detergente, una espátula de goma, un cúter, cinta de papel y cinta métrica.