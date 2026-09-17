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Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de septiembre

En las efemérides del 17 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de septiembre

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de septiembre

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este jueves 17 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.

El 17 de septiembre es el ducentésimo sexagésim) día del año y el ducentésimo sexagésimo primero en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 105 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de septiembre

A nivel mundial hay cuatro conmemoraciones importantes. Es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el objetivo de promover acciones para mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los daños evitables durante la atención sanitaria. También es el Día Mundial de la fiebre mediterránea familiar, un día para hacer consciente una enfermedad autoinflamatoria hereditaria.

Hay normas, procesos y actividades diseñadas para prevenir, reducir y evitar daños a una persona durante su atención médica.

Hay normas, procesos y actividades diseñadas para prevenir, reducir y evitar daños a una persona durante su atención médica.

Dentro del mundo animal, es el Día Mundial de la Manta Raya para conocer un poco de ellas, así como las amenazas que afectan a su conservación y los efectos del cambio climático. Por último es el Día Internacional de la música country porque un día como hoy tiene lugar el nacimiento del músico estadounidense Hank Williams.

En Argentina hoy es el Día del Profesor en homenaje al educador, escritor, periodista, político e intelectual argentino José Manuel Estrada, fallecido el 17 de septiembre de 1894. Históricamente, las efemérides marcan que un día como hoy terminó el primer censo de población de la Argentina. El presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó el sondeo y se registraron 1.877.490 personas.

Otras de las efemérides más importantes este 17 de septiembre son:

La psicopedagogía es el campo de estudios que analiza todo lo que interactúa con una persona, de manera psicológica y con el entorno, y que influye en sus procesos de aprendizaje.

La psicopedagogía es el campo de estudios que analiza todo lo que interactúa con una persona, de manera psicológica y con el entorno, y que influye en sus procesos de aprendizaje.

  • En 1991 es el lanzamiento de Use Your Illusion de Guns N´Roses.
  • China Zorrilla fallece en Montevideo, su ciudad natal, a los 92 años.
  • Es el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra.
  • En Argentina es el Día del Psicopedagogo.
  • Un día como hoy es la llegada de Messi a Barcelona
  • La Batalla de Pavón tuvo lugar un día como hoy.

En pocas palabras

  • Efemérides del 17 de septiembre: se conmemoran sucesos importantes a nivel nacional y mundial.
  • Día del Profesor y Censo Nacional: en Argentina se celebra el Día del Profesor y se recuerda el primer censo poblacional.
  • Eventos destacables: incluyen lanzamientos musicales, fallecimientos de figuras públicas y días mundiales temáticos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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