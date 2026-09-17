Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de septiembre

Hay normas, procesos y actividades diseñadas para prevenir, reducir y evitar daños a una persona durante su atención médica.

Dentro del mundo animal, es el Día Mundial de la Manta Raya para conocer un poco de ellas, así como las amenazas que afectan a su conservación y los efectos del cambio climático. Por último es el Día Internacional de la música country porque un día como hoy tiene lugar el nacimiento del músico estadounidense Hank Williams.

En Argentina hoy es el Día del Profesor en homenaje al educador, escritor, periodista, político e intelectual argentino José Manuel Estrada, fallecido el 17 de septiembre de 1894. Históricamente, las efemérides marcan que un día como hoy terminó el primer censo de población de la Argentina. El presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó el sondeo y se registraron 1.877.490 personas.

Otras de las efemérides más importantes este 17 de septiembre son:

La psicopedagogía es el campo de estudios que analiza todo lo que interactúa con una persona, de manera psicológica y con el entorno, y que influye en sus procesos de aprendizaje.