Efemérides: todo lo que pasó un día como hoy

El 14 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo séptimo día del año y el ducentésimo quincuagésimo octavo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 108 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Las efemérides más importantes en Argentina y el mundo

En Argentina se recuerda el Día del Hipertenso y se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica.

A nivel mundial, es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y su impacto médico, emocional, social y económico en las personas afectadas. Que se conmemore este día busca promover un mejor acceso a la atención y a los tratamientos, y aumentar el reconocimiento de la enfermedad como un problema de salud pública.