Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 14 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides: todo lo que pasó un día como hoy
Cada día del calendario está construido de historias y hechos que fueron pasando con el paso del tiempo y qué, hoy, se muestran en las efemérides populares
El 14 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo séptimo día del año y el ducentésimo quincuagésimo octavo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 108 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Las efemérides más importantes en Argentina y el mundo
A nivel mundial, es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y su impacto médico, emocional, social y económico en las personas afectadas. Que se conmemore este día busca promover un mejor acceso a la atención y a los tratamientos, y aumentar el reconocimiento de la enfermedad como un problema de salud pública.
En Argentina, es el Día del Cartero para conmemorar la designación de Bruno Ramírez como primer cartero de Buenos Aires en 1771. También se celebra el Día del Boxeador recordando el histórico combate de 1923 entre el argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey por el título mundial de los pesos pesados.
Nacionalmente esta fecha marca el 14 de septiembre como el Día del Trabajador Fosforero y del Hipertenso.
Otros hechos que ocurrieron un día como hoy
Hoy hay algunos eventos que han dejado huella en el mundo y a lo largo de la historia se fueron estableciendo en el calendario de las efemérides marcando un antes y un después. Entre ellos se destaca:
- En 1810 la ciudad de Cochabamba, Alto Perú (actual Bolivia) se levanta en armas apoyando la Revolución de Mayo.
- En 1886 se funda el Banco Hipotecario Nacional por Ley Nº 1804,
- En 1920 nace Mario Benedetti en la ciudad uruguaya de Paso de los Toros. Autor de libros de cuentos.
- En 1927 la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan muere en Niza a los 50 años.
- En 1983 nace en Londres la cantante y compositora británica Amy Jade Winehouse.
- 2002: fallece Lolita Torres, a los 72 años.
- En 2022 muere Horacio Accavallo, el segundo campeón mundial de boxeo de la Argentina.
En pocas palabras
- Efemérides: Resumen de sucesos históricos y conmemoraciones del 14 de septiembre.
- Argentina: Se celebra el Día del Cartero, del Boxeador y de la Hipertensión Arterial.
- Mundo: Hoy se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica.