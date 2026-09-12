Efemérides del 12 de septiembre: qué se celebra un día como hoy

A nivel mundial hay otras cinco conmemoraciones importantes. Primero, es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur con el fin de contribuir a mejorar y eliminar problemas relacionados con la pobreza, el hambre y las enfermedades en el mundo.

También es el Día Internacional de Acción contra la Migraña, la patología caracterizada por dolores de cabeza pulsantes. El 12 de septiembre se conmemora, además, el Día Internacional del Crochet, la técnica mediante la cual se utilizan hilos de lana y una aguja de tejer para la elaboración de diversos tejidos.

El Día Internacional del Crochet se celebra para homenajear esta técnica de tejido a mano y difundir su valor artístico.

Por último, es el Día Internacional del Mindfulness, un tipo de meditación basada en la atención plena, y el Día del Programador durante los años bisiestos.

Respecto a nacimientos, fallecimientos y otras curiosidades, este 12 de septiembre se destaca por: