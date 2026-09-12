Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este martes 8 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides del 12 de septiembre: qué se celebra un día como hoy
Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos cuáles, segun las efemérides
El 12 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo quinto día del año y el ducentésimo quincuagésimo sexto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Es decir, quedan 110 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Qué sucedió un día como hoy, según las efemérides
En Argentina se conmemora el Día de la Industria Naval en conmemoración de la fecha del decreto firmado en 1961 por el entonces presidente, Arturo Frondizi, que da impulso a un plan de renovación de la flota de buques mercantes.
A nivel mundial hay otras cinco conmemoraciones importantes. Primero, es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur con el fin de contribuir a mejorar y eliminar problemas relacionados con la pobreza, el hambre y las enfermedades en el mundo.
También es el Día Internacional de Acción contra la Migraña, la patología caracterizada por dolores de cabeza pulsantes. El 12 de septiembre se conmemora, además, el Día Internacional del Crochet, la técnica mediante la cual se utilizan hilos de lana y una aguja de tejer para la elaboración de diversos tejidos.
Por último, es el Día Internacional del Mindfulness, un tipo de meditación basada en la atención plena, y el Día del Programador durante los años bisiestos.
Respecto a nacimientos, fallecimientos y otras curiosidades, este 12 de septiembre se destaca por:
- El general José de San Martín se casa en la Catedral de Buenos Aires con María de los Remedios Escalada.
- Nace en la ciudad bonaerense de San Isidro el político Antonio Francisco Cafiero.
- Nace en la ciudad de Galveston (Texas, EEUU) el cantante y compositor estadounidense Barry White.
- Nace en la ciudad de Glendale (California, EEUU) el actor estadounidense Paul Walker.
- Muere el actor estadounidense de cine y teatro Anthony Perkins protagomista de la película “Psicosis”.
- Muere el cantante y compositor estadounidense Johnny Cash.
En pocas palabras
- Día de la Industria Naval: Se conmemora en Argentina por decreto presidencial de 1961 que impulsó la renovación de la flota mercante.
- Cooperación Sur-Sur: Naciones Unidas celebra este día para fomentar la erradicación de la pobreza y enfermedades.
- Conmemoraciones globales: Se recuerda el Día contra la Migraña, el Día del Crochet, el Día del Mindfulness y el Día del Programador en años bisiestos.