Picadas de Lavalle: "Los bloques de cemento volaron y dieron contra los espectadores"

Imagen tomada por Canal 7 en la zona del accidente de las Picadas de Lavalle y por el que murió una joven de 18 años.

"Todos los requisitos cumplidos"

Entrevistado por la periodista Marcela Navarro en El Siete, Oscar Zamora explicó que la institución que preside recibe los informes de la Comisión Deportiva de Automovilismo y Motociclismo que es la encargada de verificar que los organizadores de competencias -en este caso las Picadas de Lavalle- cumplan con lo requerido por la ley.

Las Picadas de Lavalle son organizadas por José Luis Lo Moro, quien alquila el predio en el que está el "picódromo" a José Matus. Y de acuerdo con Zamora, todos los requisitos se vienen cumpliendo desde que se hacen estas carreras.

"El domingo -día del accidente- estaban las 2 ambulancias de alta complejidad y traslados, los seguros de los espectadores y la atención sanitaria para los pilotos. Estaba todo en orden", especificó el dirigente.

También dijo: "No íbamos a hablar pero dada la repercusión y algunos comentarios errados lo hacemos. Y la verdad es que se trató de un accidente inusual. El muro que chocó el auto es de cemento, con herraduras de hierro. Pero el impacto fue tan fuerte que el auto rebotó y los bloques o pedazos de cemento fueron a dar contra los espectadores".

Habilitación municipal para el organizador de las Picadas de Lavalle. Foto: Canal 7

El directivo aclaró que "no había gente parada detrás del muro y de la tela. Estaban todos sentados y entre ellos Morena, que se llevó la peor parte. Para mí, se trató de un desperfecto mecánico que incidió en el movimiento del volante. Pero eso lo determinará la Justicia".

"Los autos picadores son de mucha reacción y potencia y en este caso no se ve que derrapara. Normalmente se van en forma lateral contra el muro, nunca de frente como ocurrió aquí. Si el viento Zonda influyó, no lo sé", añadió.

El funcionario lavallino Fabián Oribe aportó que "el picódromo está habilitado desde 1996 (hace 30 años) y cada tanto se renuevan los permisos después de las inspecciones. Hace unos días lo hicimos".

Lo que hace la municipalidad, indicó a Marcela Navarro, "es dar un permiso de comercio luego de habilitar el establecimiento, en este caso el picódromo. Se solicita antes de cada evento, que haya seguro del espectador, ambulancias y médico. Todo fue presentado oportunamente más la habilitación de la comisión fiscalizadora".

Finalmente contó que "desde la Justicia nos pidieron saber cómo es el proceso de habilitación y toda la documentación relacionada con la actividad que se hizo el domingo y ya entregamos la información que nos solicitaron".