Activa tu cerebro con este acertijo: si en la mesa hay 15 moscas y mato 2 con un libro, ¿cuántas quedan?

¿Cuántas moscas quedan si tengo 15 y mato 2?

El acertijo del matamoscas: ¿cuántas quedan sobre la mesa?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta imagen se muestra la respuesta del acertijo.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: piensa en la diferencia entre las cosas que pueden irse volando por su cuenta y las que se quedan exactamente donde las dejaste.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: solo quedan las dos moscas que aplastaste con el libro. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.