Arranca el mes con otro corte de agua: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Usar el agua para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua y a qué hora

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la cañería de agua en Calle Del Canal, entre Nuestra Señora del Carmen y Calle 23, en Villalonga. Las tareas ocasionarán baja presión en toda la localidad entre las 8:00 y las 12:00 horas, aproximadamente.