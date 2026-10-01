Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 1 de septiembre de 2026 hasta mañana en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo.
Arranca el mes con otro corte de agua: a dónde y a qué hora
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó de un corte de agua por trabajos programados en la red. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua y a qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la cañería de agua en Calle Del Canal, entre Nuestra Señora del Carmen y Calle 23, en Villalonga. Las tareas ocasionarán baja presión en toda la localidad entre las 8:00 y las 12:00 horas, aproximadamente.
Sin embargo, el servicio se irá restableciendo a medida que los arreglos terminen.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anunció trabajos programados en la red que afectarán a una importante zona de Buenos Aires.
- Zona afectada: se suspenderá el suministro en Villalonga, entre Calle Del Canal, Nuestra Señora del Carmen y Calle 23, el 1 de septiembre.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua, usarla solo para lo esencial y evitar actividades no primordiales.