Corte de agua por 8 horas deja sin servicio a un barrio conocido: a qué hora empieza

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Nuevo corte de agua en Buenos Aires: a dónde y a qué hora

Las Catonas: trabajos programados para este miércoles.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se han programado tareas en Ruta 23 y Roma, lo que afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio entre las 8 y las 15 horas.