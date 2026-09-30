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Corte de agua por 8 horas deja sin servicio a un barrio conocido: a qué hora empieza

ABSA informó de un corte de agua para este miércoles y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua por 8 horas deja sin servicio a un barrio conocido: a qué hora empieza
Corte de agua por 8 horas deja sin servicio a un barrio conocido: a qué hora empieza

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 30 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Nuevo corte de agua en Buenos Aires: a dónde y a qué hora

Las Catonas: trabajos programados para este miércoles.

Las Catonas: trabajos programados para este miércoles.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se han programado tareas en Ruta 23 y Roma, lo que afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio entre las 8 y las 15 horas.

Para brindar asistencia, se contará con un camión cisterna frente al predio de La Casona durante ese período y se anticipa que podrá suspenderse si las condiciones climáticas no son las adecuadas. El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Hay que cuidar el uso del agua mientras dure el corte del servicio.

Hay que cuidar el uso del agua mientras dure el corte del servicio.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

En pocas palabras

  • ABSA informa corte de agua el miércoles 30 de septiembre, afectando a varias zonas de la provincia de Buenos Aires.
  • El servicio se verá afectado por baja presión en el barrio entre las 8 y las 15 horas, con un camión cisterna de asistencia.
  • Se recomienda almacenar agua y usarla de forma responsable durante el período de mantenimiento programado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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