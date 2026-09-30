Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 30 de septiembre en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua por 8 horas deja sin servicio a un barrio conocido: a qué hora empieza
ABSA informó de un corte de agua para este miércoles y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Nuevo corte de agua en Buenos Aires: a dónde y a qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se han programado tareas en Ruta 23 y Roma, lo que afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio entre las 8 y las 15 horas.
Para brindar asistencia, se contará con un camión cisterna frente al predio de La Casona durante ese período y se anticipa que podrá suspenderse si las condiciones climáticas no son las adecuadas. El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA informa corte de agua el miércoles 30 de septiembre, afectando a varias zonas de la provincia de Buenos Aires.
- El servicio se verá afectado por baja presión en el barrio entre las 8 y las 15 horas, con un camión cisterna de asistencia.
- Se recomienda almacenar agua y usarla de forma responsable durante el período de mantenimiento programado.