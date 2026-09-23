El nuevo Volkswagen Golf GTi ya tiene fecha de lanzamiento en la Argentina

Bajo el capó equipará el motor 2.0 turbonaftero capaz de entregar 245 CV de potencia y 370 Nm de torque.

Estará asociado de manera exclusiva a una transmisión automática de doble embrague (DSG) de siete velocidades.

La tracción se mantendrá en las ruedas delanteras, acompañada por un esquema de suspensiones deportivas y llantas de 18 pulgadas.

El gran enigma: el precio y el contexto de mercado

La única incógnita que resta develar es el valor de comercialización. Al tratarse de un vehículo importado desde Alemania sin ningún tipo de preferencia arancelaria, deberá abonar el 35% correspondiente al arancel de importación, lo que garantiza que no será un producto económico.

No obstante, el posicionamiento del Golf GTi se encuentra sensiblemente limitado por la oferta de otros deportivos de prestaciones y segmento similares consolidados en la Argentina:

Toyota GR Yaris: Con 300 CV, 400 Nm y tracción integral, cotiza en 70.000 dólares para la versión manual y 71.800 dólares para la opción automática.

Subaru WRX Performance: Entrega 275 CV, 350 Nm y tracción integral, a un precio de 62.000 dólares con caja manual.

Audi S3 Sportback: Desarrollado sobre la misma plataforma, ofrece 333 CV, 420 Nm y tracción Quattro por 79.700 dólares.

Audi A3 40 TFSi: Comparte arquitectura, transmisión y tracción con el Golf, aunque con un rendimiento menor (190 CV y 320 Nm), a un valor de 62.700 dólares.

A pesar de que el Golf GTi Mk 8.5 cuenta con una amplia base de entusiastas aguardando su llegada, pocas veces enfrentó un escenario comercial con límites de precio tan definidos respecto de sus competidores directos. El valor definitivo para el país se revelará al momento de su comercialización en noviembre.