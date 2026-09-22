El crédito prendario ya impulsa la mitad de las compras de 0km en Argentina

El mercado automotor muestra la alta dependencia del crédito prendario para acceder a un vehículo nuevo. Durante agosto de 2026, el 49,9% de los autos 0km patentados en el país se adquirió mediante líneas de financiación, consolidando una tendencia en la que casi la mitad de los compradores recurre a préstamos para concretar la operación.
De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en el octavo mes del año se registraron 22.439 operaciones prendarias sobre unidades nuevas. Esto representó un leve avance del 0,4% en comparación con julio, mes en el que la penetración había alcanzado el 49,6%. Sin embargo, al observar la comparación interanual, la cantidad de prendas contratadas cayó un 14,2% frente a agosto de 2025, en un contexto de reacomodamiento del volumen total de ventas.
Las marcas francesas e italianas se ubican al frente del ranking. La proporción de operaciones financiadas varía sustancialmente según la estrategia comercial de cada automotriz. Las firmas del grupo Stellantis (como Peugeot, Citroën y Fiat) lideran el ranking acumulado con más del 70% en sus operaciones.
Las ventas financiadas de autos 0km
- Peugeot: 73%
- Citroën: 71%
- Fiat: 70%
- Renault: 60%
- Chevrolet: 57%
- Volkswagen: 54%
- RAM: 51%
- Jeep: 50%
- Ford: 46%
- Nissan: 37%
- Toyota: 35%
- Chery: 22%
- Honda: 18%
- BYD: 12%
En la evolución anual destacan los saltos de Nissan (+12 puntos porcentuales) y Ford (+9 puntos), empujados por agresivas promociones de crédito prendario a tasa preferencial. En el extremo opuesto, la china Chery mostró un fuerte repliegue al pasar de un 40% de operaciones financiadas en 2025 a solo un 22% este año.
Las financieras de marca desplazan al plan de ahorro
Más allá del volumen, el dato más revelador del reporte de ACARA radica en quién presta el dinero para la compra de las unidades.
Históricamente, los planes de ahorro fueron el canal predilecto del consumidor argentino para financiar un 0km. Sin embargo, en lo que va de 2026 se consolidó un cambio de paradigma en el mercado automotor:
- Financieras de marca: concentran el 43,1% del total de las prendas y son el principal motor del crédito vehicular.
- Planes de ahorro: quedaron relegados al segundo lugar con el 41% de las operaciones (frente al 43,9% que ostentaban en 2025).
- Bancos: aportaron el 13,5% del financiamiento.
- Otros acreedores: representan el 2,4% restante.
La mayor agilidad en el otorgamiento de préstamos a tasa 0% o promocionales por parte de las propias compañías financieras de las terminales le gana terreno a la tradicional cuota del plan de ahorro, transformando la dinámica del crédito prendario en todo el territorio nacional.
Fuentes: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO
En pocas palabras
- Crédito prendario: impulsa casi la mitad de las compras de autos 0km en Argentina.
- Financieras de marca: lideran el financiamiento, superando a los planes de ahorro tradicionales.
- Tendencia: la financiación propia de las automotrices gana terreno, especialmente con tasas preferenciales.