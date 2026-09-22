El crédito prendario ya impulsa la mitad de las compras de 0km en Argentina

Las ventas financiadas de autos 0km

Peugeot : 73%

: 73% Citroën : 71%

: 71% Fiat : 70%

: 70% Renault : 60%

: 60% Chevrolet : 57%

: 57% Volkswagen : 54%

: 54% RAM : 51%

: 51% Jeep : 50%

: 50% Ford : 46%

: 46% Nissan : 37%

: 37% Toyota : 35%

: 35% Chery : 22%

: 22% Honda : 18%

: 18% BYD: 12%

En la evolución anual destacan los saltos de Nissan (+12 puntos porcentuales) y Ford (+9 puntos), empujados por agresivas promociones de crédito prendario a tasa preferencial. En el extremo opuesto, la china Chery mostró un fuerte repliegue al pasar de un 40% de operaciones financiadas en 2025 a solo un 22% este año.

Las financieras de marca desplazan al plan de ahorro

Más allá del volumen, el dato más revelador del reporte de ACARA radica en quién presta el dinero para la compra de las unidades.

Históricamente, los planes de ahorro fueron el canal predilecto del consumidor argentino para financiar un 0km. Sin embargo, en lo que va de 2026 se consolidó un cambio de paradigma en el mercado automotor:

Financieras de marca : concentran el 43,1% del total de las prendas y son el principal motor del crédito vehicular.

: concentran el 43,1% del total de las prendas y son el principal motor del crédito vehicular. Planes de ahorro : quedaron relegados al segundo lugar con el 41% de las operaciones (frente al 43,9% que ostentaban en 2025).

: quedaron relegados al segundo lugar con el 41% de las operaciones (frente al 43,9% que ostentaban en 2025). Bancos : aportaron el 13,5% del financiamiento.

: aportaron el 13,5% del financiamiento. Otros acreedores: representan el 2,4% restante.

La mayor agilidad en el otorgamiento de préstamos a tasa 0% o promocionales por parte de las propias compañías financieras de las terminales le gana terreno a la tradicional cuota del plan de ahorro, transformando la dinámica del crédito prendario en todo el territorio nacional.

Fuentes: Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO