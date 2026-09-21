Reforma laboral: Renault y SMATA acordaron aplicar el "banco de horas" a 1.200 trabajadores

"Gracias a la Ley de Modernización Laboral, Renault y SMATA acordaron un banco de horas para mejorar la competitividad de 1.200 trabajadores y sostener los puestos de trabajo", anunció la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.

En medio del cambio que habilita la reforma laboral, Renault confirmó una millonaria inversión para producir su nueva camioneta

Ejes del acuerdo SMATA-Renault por el "banco de horas"

Cuando ya se reglamentó otro cambio previsto por la reforma laboral como los FAL (Fondo de Asistencia Laboral) en caso de despidos, Petovello también explicó cómo funcionará el mecanismo que reemplaza a las horas extras pagas.

"En períodos de mayor producción, las horas adicionales pueden acumularse como crédito y compensarse en momentos de menor demanda", señaló.

La implementación del plan de flexibilidad acordado por SMATA y las autoridades de Renault responde a un contexto de adaptación operativa. Los puntos centrales del entendimiento incluyen:

Mecanismo de compensación: las horas extras trabajadas durante picos de alta producción se acumulan en una cuenta de crédito para el trabajador .

Cuándo se usan: estas horas acumuladas se utilizan posteriormente para saldar las jornadas en las que baje el nivel de actividad, con el objetivo directo de evitar suspensiones de personal o recortes salariales.

Flexibilización y competitividad: se busca alinear la planta, según trascendió, con los "estándares de competitividad requeridos para disputar mercados en Brasil y Europa", bajo los lineamientos que habilita la nueva normativa laboral.

Inversión proyectada: el entendimiento se da en paralelo al proceso de transformación de la planta, que contempla una inversión de 400 millones de euros para la fabricación de la nueva camioneta Renault Niagara.

Adiós horas extras pagas: el cambio que introdujo la reforma laboral

El modelo de banco de horas contemplado en la reforma laboral elimina las tradicionales horas extras pagas. Bajo este esquema, las empresas no están obligadas a abonar un recargo por un horario extendido de trabajo.

A cambio, empieza a aplicarse un sistema de compensación horaria dentro del calendario laboral.

Si un operario extiende su jornada de las 8 horas habituales a 12 horas, acumula 4 horas a su favor. La normativa fijó como tope máximo de jornada las 12 horas diarias, con un descanso obligatorio posterior de la misma duración.

La extensión (por ejemplo, de 8 a 12, o sea, 4 más de la jornada habitual) se compensa con la reducción equivalente de la jornada de trabajo en fechas posteriores de menor actividad.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también defendió la medida, al decir que busca "ajustar la modalidad laboral a la forma en que se trabaja hoy, cuando la gente busca más flexibilidad".