Inicio Videos despido
Indemnización millonaria

De $6 millones a $158 millones: el juicio por despido que dio un giro con la reforma laboral

Por qué una indemnización por despido pasó de $5,8 millones a $158 millones tras la reforma laboral. La Corte de San Juan definirá si mantiene el criterio

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]

Lo que parecía un largo juicio laboral más, terminó con la escalada de una indemnización por despido de $5,8 millones a más de $158 millones. La diferencia surgió del cálculo realizado por la Sala II de la Cámara Laboral de San Juan al aplicar el nuevo criterio de intereses de la reforma laboral.

El caso involucra a Arraigo S.R.L., Fabritex S.A. y Milatex S.A., tres empresas textiles dedicadas a la fabricación de ropa de trabajo. La primera de ellas es sanjuanina y cuenta con conocidas sucursales en Mendoza.

Cuándo empezó la historia que terminó con una indemnización

La historia empezó hace 12 años, cuando un trabajador que llevaba 22 años de antigüedad fue despedido, en julio de 2014. Desde entonces, el reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta que en 2025 la Cámara Laboral condenó a las empresas a pagar la indemnización. Pero el expediente quedó abierto para definir cómo se actualizaba ese crédito y qué intereses correspondían.

Y ahí apareció el cambio que dio vuelta los números. Este año entró en vigencia la reforma laboral y la Cámara aplicó el artículo 55 para calcular los intereses de esta causa. Con el criterio anterior, la indemnización rondaba los $5,8 millones. Con la nueva fórmula de actualización, vinculada a la inflación, el monto pasó a $158 millones, una diferencia de más de $152 millones. El abogado de las empresas recurrió la decisión y ahora será la Corte de Justicia de San Juan la que deberá revisar el fallo.

VIDEOS DESTACADOS

¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Vino a Mendoza y quedó completamente enamorado
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Siniestros viales: qué situaciones pueden dejar al asegurado sin cobertura
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
Emilia Troncoso evoluciona favorablemente: está despierta y estable
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
"No alcanzó a esconderse y murió": conmoción por el crimen de un niño de 7 años
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
Es mendocino y ganó el primer oro en la historia del ciclismo
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
¿Todo vale por la victoria? El escandaloso triunfo viral en una competencia de Hyrox
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
Activan plan sanitario preventivo en hospitales y centros de salud por el Súper Niño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
La Policía sujetó a un perro para brindar asistencia a su dueño
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los nuevos valores de la canasta de crianza: ¿cuánto se necesita por mes para mantener a un hijo?
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
Los detalles más ocultos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
¿Qué lleva a alguien a asesinar a disparos a un niño de 7 años?
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Tadeo García Zalazar y su mirada sobre las PASO
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos
Allanan un kiosco de Las Heras por narcotráfico y lavado de activos