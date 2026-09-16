De $6 millones a $158 millones: el juicio por despido que dio un giro con la reforma laboral

El caso involucra a Arraigo S.R.L., Fabritex S.A. y Milatex S.A., tres empresas textiles dedicadas a la fabricación de ropa de trabajo. La primera de ellas es sanjuanina y cuenta con conocidas sucursales en Mendoza.

Cuándo empezó la historia que terminó con una indemnización

La historia empezó hace 12 años, cuando un trabajador que llevaba 22 años de antigüedad fue despedido, en julio de 2014. Desde entonces, el reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta que en 2025 la Cámara Laboral condenó a las empresas a pagar la indemnización. Pero el expediente quedó abierto para definir cómo se actualizaba ese crédito y qué intereses correspondían.