Luego de estar casi todo un día internado, un motociclista falleció en las primeras horas de este miércoles. El joven de 29 años había protagonizado un accidente vial en Las Heras cerca del mediodía del martes pasado.
Murió un motociclista que había protagonizado un accidente en Las Heras
El joven de 29 años estaba internado desde el mediodía del martes tras el accidente en el que chocó con un auto en Las Heras
El motociclista, de 29 años, estaba internado en el hospital Central con graves heridas. Estaba en terapia intensiva e intubado.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad, los médicos de guardia constataron su deceso en la madrugada de este miércoles.
El accidente en Las Heras
Minutos antes de las 13, el joven de 29 años conducía una moto Keller de 650 cilindradas por calle Independencia en dirección al oeste.
AL llegar al cruce con Democracia, un auto Chevrolet Aveo -manejado por un chico de 22 años- intento girar hacia el sur. En ese momento, fue impactado en la parte trasera por el motociclista.
Tras el accidente, se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor del auto el cual arrojó resultado negativo.
En pocas palabras
- Falleció motociclista: un joven de 29 años murió tras un accidente vial en Las Heras.
- Causas del accidente: el joven impactó contra un auto al intentar esquivar una maniobra.
- Estado de salud: estaba internado en terapia intensiva en el Hospital Central desde el martes.