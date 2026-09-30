Murió un motociclista que había protagonizado un accidente en Las Heras

La Policía investiga la causa del accidente. Imagen de archivo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El accidente en Las Heras

Minutos antes de las 13, el joven de 29 años conducía una moto Keller de 650 cilindradas por calle Independencia en dirección al oeste.

AL llegar al cruce con Democracia, un auto Chevrolet Aveo -manejado por un chico de 22 años- intento girar hacia el sur. En ese momento, fue impactado en la parte trasera por el motociclista.

Tras el accidente, se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor del auto el cual arrojó resultado negativo.