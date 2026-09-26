Una nena de 2 años fue atacada por un perro pitbull y quedó internada en muy grave estado

De acuerdo con el reporte médico oficial, la víctima presenta múltiples fracturas en la mandíbula superior e inferior, un compromiso severo en uno de sus ojos y lesiones complejas en el rostro y el cuello. Tras el incidente, fue trasladada de urgencia al centro asistencial pediátrico, donde el personal de guardia activó inmediatamente los protocolos de máxima complejidad para estabilizar sus signos vitales.

Actualmente, un equipo médico multidisciplinario —integrado por especialistas en cuidados intensivos pediátricos, cirugía maxilofacial y oftalmología— monitorea de forma permanente su evolución. Los profesionales trabajan contra reloj para prevenir posibles infecciones, contener la inflamación y evaluar los próximos pasos del tratamiento, que incluirán complejas intervenciones quirúrgicas reconstructivas a medida que el cuadro general de la niña lo permita.