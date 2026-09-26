Una nena de 2 años fue atacada por un perro pitbull y quedó internada en muy grave estado

Una niña de dos años lucha por su vida y permanece internada en gravísimo estado en el Hospital de Niños de Tucumán, luego de sufrir un feroz ataque por parte de un perro de raza pitbull. La menor se encuentra alojada en la unidad de terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico altamente reservado debido a la severidad de sus heridas.
De acuerdo con el reporte médico oficial, la víctima presenta múltiples fracturas en la mandíbula superior e inferior, un compromiso severo en uno de sus ojos y lesiones complejas en el rostro y el cuello. Tras el incidente, fue trasladada de urgencia al centro asistencial pediátrico, donde el personal de guardia activó inmediatamente los protocolos de máxima complejidad para estabilizar sus signos vitales.
Actualmente, un equipo médico multidisciplinario —integrado por especialistas en cuidados intensivos pediátricos, cirugía maxilofacial y oftalmología— monitorea de forma permanente su evolución. Los profesionales trabajan contra reloj para prevenir posibles infecciones, contener la inflamación y evaluar los próximos pasos del tratamiento, que incluirán complejas intervenciones quirúrgicas reconstructivas a medida que el cuadro general de la niña lo permita.
Respecto a las circunstancias del hecho, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación de oficio para determinar con exactitud cómo se desencadenó la agresión. Entre las medidas dispuestas, se busca constatar el lugar exacto del ataque, la propiedad del animal, las condiciones de seguridad en las que se encontraba y si contaba con el esquema de vacunación correspondiente.
En tanto, los familiares de la pequeña permanecen en el establecimiento hospitalario acompañados por un equipo de contención psicológica, a la espera de nuevos partes médicos que entreguen certezas sobre la evolución de su estado de salud.
En pocas palabras
- Nena de 2 años: Sufrió un ataque de perro pitbull y está internada en grave estado.
- Lesiones graves: Presenta fracturas de mandíbula, compromiso ocular y heridas en rostro y cuello.
- Evolución: Permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria y a la espera de cirugías.