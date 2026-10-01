Ingreso al Poder Judicial: la Corte abrió un nuevo concurso para cubrir 340 puestos

La inscripción para el concurso de ingreso al Poder Judicial comienza el 5 de octubre.

A su vez, el Poder Judicial tiene en marcha otros concursos para cubrir cargos de funcionarios y profesionales, entre ellos prosecretarios, psicólogos y trabajadores sociales.

La última vez, rindieron más de 19.000 mendocinos, de los cuales ingresaron 281 agentes.

Cuándo y cómo inscribirse al concurso de ingreso al Poder Judicial

La inscripción será desde las 10 del 5 de octubre hasta las 23.59 del 9 de octubre de 2026 y se realizará de manera digital a través de la página de la Suprema Corte de Justicia.

Los interesados deberán ingresar a Ciudadanía y luego seleccionar la opción Concurso.

El llamado contempla puestos con horarios de mañana, de 7.30 a 13.30, y de tarde, de 14 a 20. La Dirección de Recursos Humanos determinará tanto el turno como la dependencia judicial en la que prestará servicio cada persona que ingrese.

Quiénes pueden anotarse para entrar al Poder Judicial

Entre los principales requisitos para participar se encuentran:

Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.

Ser argentino o residente permanente en el país.

Contar con secundario o polimodal completo.

Residir, al momento de asumir el cargo, a menos de 100 kilómetros de la sede laboral donde se realizó la inscripción y acreditar el domicilio actualizado en el DNI.

Aprobar todas las instancias de evaluación.

Superar los exámenes médicos y psicológicos.

También existen impedimentos para el ingreso, entre ellos contar con una condena penal firme por delito doloso dentro de los plazos previstos por el Código Penal, haber sido separado de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme, percibir un beneficio jubilatorio, figurar en el Registro de Deudores Alimentarios o encontrarse judicialmente en quiebra con sentencia firme.

Cómo será el concurso de ingreso al Poder Judicial

Como sucedió antes, el proceso tendrá 4 etapas eliminatorias y se desarrollará principalmente mediante herramientas digitales y evaluaciones presenciales.

Evaluación virtual

Los aspirantes deberán cumplir con dos jornadas de evaluación. En cada una deberán visualizar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos y luego responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple.

Para superar cada jornada será necesario contestar correctamente al menos 15 preguntas, equivalente al 75%.

Con el nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial se busca cubrir 340 puestos de trabajo.

Examen de comprensión lectora

Será presencial y escrito. Los participantes deberán leer un texto elaborado por el Centro de Capacitación Manuel A. Sáenz y responder 10 preguntas de opción múltiple.

Para aprobarlo deberán acertar al menos 7 respuestas en un máximo de 30 minutos.

Examen de conocimientos específicos

También será presencial y escrito. Tendrá 50 preguntas de opción múltiple sobre contenidos institucionales y jurídicos.

El examen otorgará hasta 100 puntos y se aprobará con un mínimo de 35 respuestas correctas, equivalentes a 70 puntos. El tiempo máximo será de 40 minutos.

Las dos evaluaciones presenciales serán corregidas mediante software automatizado y bajo un sistema de anonimato.

Examen psicofísico

Los postulantes serán convocados de acuerdo con el orden de mérito y los cupos previstos para cada circunscripción.

Cuántos puestos a cubrir en Mendoza

Primera Circunscripción: 200 puestos para Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

200 puestos para Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Segunda Circunscripción: 50 para San Rafael, 20 para General Alvear y 20 para Malargüe.

50 para San Rafael, 20 para General Alvear y 20 para Malargüe. Tercera Circunscripción: 30 para San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia.

30 para San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia. Cuarta Circunscripción: 20 para Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

El examen psicofísico incluirá una evaluación psicolaboral, con resultado "Apto" o "No Apto", y un examen médico clínico con estudios de laboratorio, electrocardiograma, audiometría, radiografías y control oftalmológico.

Cuándo estará disponible el material de estudio

El material de estudio y los contenidos temáticos estarán disponibles en la página oficial del Poder Judicial desde el 12 de octubre de 2026.

La nómina de personas inscriptas se publicará dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de la inscripción.

Cuándo serán los ingresos al Poder Judicial

Una vez terminadas todas las evaluaciones, la Dirección de Recursos Humanos publicará la lista definitiva de aspirantes en orden de mérito.

El listado tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto y podrá extenderse por un año más mediante resolución de la Sala Administrativa.