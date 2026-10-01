La Suprema Corte de Justicia de Mendoza abrió un nuevo concurso público para ingresar al Poder Judicial. La convocatoria es para el personal técnico y administrativo. Alcanza a toda la provincia y el objetivo es cubrir 340 puestos de trabajo.
Ingreso al Poder Judicial: la Corte abrió un nuevo concurso para cubrir 340 puestos
La Suprema Corte abrió un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial. La convocatoria alcanza a toda la provincia y la inscripción comenzará el 5 de octubre
La inscripción para el concurso de ingreso al Poder Judicial comienza el 5 de octubre.
Del total de puestos, 200 serán en la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza), 90 en la Segunda (Sur), 30 en la Tercera (Este) y 20 en la Cuarta (Valle de Uco).
A su vez, el Poder Judicial tiene en marcha otros concursos para cubrir cargos de funcionarios y profesionales, entre ellos prosecretarios, psicólogos y trabajadores sociales.
La última vez, rindieron más de 19.000 mendocinos, de los cuales ingresaron 281 agentes.
Cuándo y cómo inscribirse al concurso de ingreso al Poder Judicial
La inscripción será desde las 10 del 5 de octubre hasta las 23.59 del 9 de octubre de 2026 y se realizará de manera digital a través de la página de la Suprema Corte de Justicia.
Los interesados deberán ingresar a Ciudadanía y luego seleccionar la opción Concurso.
El llamado contempla puestos con horarios de mañana, de 7.30 a 13.30, y de tarde, de 14 a 20. La Dirección de Recursos Humanos determinará tanto el turno como la dependencia judicial en la que prestará servicio cada persona que ingrese.
Quiénes pueden anotarse para entrar al Poder Judicial
Entre los principales requisitos para participar se encuentran:
- Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.
- Ser argentino o residente permanente en el país.
- Contar con secundario o polimodal completo.
- Residir, al momento de asumir el cargo, a menos de 100 kilómetros de la sede laboral donde se realizó la inscripción y acreditar el domicilio actualizado en el DNI.
- Aprobar todas las instancias de evaluación.
- Superar los exámenes médicos y psicológicos.
También existen impedimentos para el ingreso, entre ellos contar con una condena penal firme por delito doloso dentro de los plazos previstos por el Código Penal, haber sido separado de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme, percibir un beneficio jubilatorio, figurar en el Registro de Deudores Alimentarios o encontrarse judicialmente en quiebra con sentencia firme.
Cómo será el concurso de ingreso al Poder Judicial
Como sucedió antes, el proceso tendrá 4 etapas eliminatorias y se desarrollará principalmente mediante herramientas digitales y evaluaciones presenciales.
Evaluación virtual
Los aspirantes deberán cumplir con dos jornadas de evaluación. En cada una deberán visualizar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos y luego responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple.
Para superar cada jornada será necesario contestar correctamente al menos 15 preguntas, equivalente al 75%.
Examen de comprensión lectora
Será presencial y escrito. Los participantes deberán leer un texto elaborado por el Centro de Capacitación Manuel A. Sáenz y responder 10 preguntas de opción múltiple.
Para aprobarlo deberán acertar al menos 7 respuestas en un máximo de 30 minutos.
Examen de conocimientos específicos
También será presencial y escrito. Tendrá 50 preguntas de opción múltiple sobre contenidos institucionales y jurídicos.
El examen otorgará hasta 100 puntos y se aprobará con un mínimo de 35 respuestas correctas, equivalentes a 70 puntos. El tiempo máximo será de 40 minutos.
Las dos evaluaciones presenciales serán corregidas mediante software automatizado y bajo un sistema de anonimato.
Examen psicofísico
Los postulantes serán convocados de acuerdo con el orden de mérito y los cupos previstos para cada circunscripción.
Cuántos puestos a cubrir en Mendoza
- Primera Circunscripción: 200 puestos para Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.
- Segunda Circunscripción: 50 para San Rafael, 20 para General Alvear y 20 para Malargüe.
- Tercera Circunscripción: 30 para San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia.
- Cuarta Circunscripción: 20 para Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
El examen psicofísico incluirá una evaluación psicolaboral, con resultado "Apto" o "No Apto", y un examen médico clínico con estudios de laboratorio, electrocardiograma, audiometría, radiografías y control oftalmológico.
Cuándo estará disponible el material de estudio
El material de estudio y los contenidos temáticos estarán disponibles en la página oficial del Poder Judicial desde el 12 de octubre de 2026.
La nómina de personas inscriptas se publicará dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de la inscripción.
Cuándo serán los ingresos al Poder Judicial
Una vez terminadas todas las evaluaciones, la Dirección de Recursos Humanos publicará la lista definitiva de aspirantes en orden de mérito.
El listado tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto y podrá extenderse por un año más mediante resolución de la Sala Administrativa.
En pocas palabras
- Ingreso al Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza lanzó un nuevo concurso para cubrir 340 puestos técnicos y administrativos.
- Inscripción y Requisitos: el proceso será digital del 5 al 9 de octubre de 2026; se requiere secundario completo, ser argentino y tener 18 años.
- Etapas del Concurso: incluye evaluación virtual, examen de comprensión lectora, conocimientos específicos y un examen psicofísico eliminatorios.