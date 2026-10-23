Concurso de ingreso al Poder Judicial: la Suprema Corte fijó las fechas del primer examen virtual

Dentro del sistema encontrarán dos enlaces fundamentales: un video de YouTube y un formulario de Google. La recomendación oficial es guardar ambos vínculos en formato PDF o enviárselos por correo electrónico para garantizar el ingreso directo el día del examen.

La primera jornada de evaluación se iniciará el jueves 29 de octubre a las 14 con la habilitación del video explicativo por un lapso de 40 minutos. Dado que el material audiovisual tiene una duración fija de 32 minutos, las autoridades recordaron la importancia de comenzar la reproducción con puntualidad estricta, debido a que el archivo quedará deshabilitado concluido el horario estipulado.

A las 14.40 se activará el segundo enlace correspondiente al formulario de preguntas, el cual constará de 20 consignas de opción múltiple referidas al video. Los aspirantes dispondrán de 15 minutos para responder, finalizando el examen a las 14.55.

Una vez enviado el formulario, el sistema remitirá de forma automática una copia de las respuestas seleccionadas al correo electrónico del participante. En un plazo máximo de 5 días hábiles, el portal web publicará las claves de corrección junto con la nómina de postulantes aprobados, quienes quedarán habilitados para rendir el segundo examen virtual del 6 de noviembre.

Evaluación de competencias laborales y perfil del aspirante

Desde el máximo tribunal provincial se aclaró que las preguntas formuladas en esta primera etapa estarán vinculadas de manera directa con los contenidos del material audiovisual emitido, de modo que no se requiere el estudio previo de bibliografía adicional.

El diseño del examen no persigue únicamente la medición de conocimientos conceptuales, sino también la identificación temprana de competencias y habilidades requeridas para el desempeño operativo en la administración de justicia.

El nivel de exigencia responde a una estrategia institucional orientada a evaluar indicadores de idoneidad técnica e integridad profesional.

Entre las aptitudes evaluadas de manera simultánea en esta modalidad remota:

Capacidad de atención sostenida y concentración.

Comprensión del lenguaje jurídico.

Capacidad de análisis y procesamiento de información.

Memoria operativa y retención de datos significativos.

Gestión eficiente del tiempo.

Comprensión y seguimiento preciso de consignas.

Competencias digitales básicas.

Integridad académica y conducta ética.

Estructura del proceso y siguientes instancias de selección en el concurso

Quienes superen las dos fechas evaluativas de la primera instancia virtual accederán a la segunda etapa del proceso de selección, la cual consistirá en un examen presencial de comprensión lectora.

Las autoridades judiciales precisaron que los horarios, sedes y dinámicas de la etapa presencial se definirán una vez consolidado el número total de postulantes que resulten aprobados en los exámenes de octubre y noviembre.

Toda la información oficial sobre el avance del concurso se encuentra canalizada a través del portal web de la Suprema Corte de Justicia y sus redes sociales institucionales.