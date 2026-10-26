Escándalo del juez riojano que permitió las salidas del condenado Walter Bento de la cárcel

El juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamía saltó a la fama a comienzos de este mes por haberle otorgado un polémico permiso extraordinario al condenado ex juez federal Walter Bento para estar 3 días fuera de la cárcel y en su casa del barrio Palmares para cuidar a la esposa y a un hijo.
Ahora, mientras en Casación Penal resuelven un planteo de la Fiscalía por el caso Walter Bento, Jorge Gamal Abdel Chamía está en la picota por haber designado jefa de despacho de su Tribunal a la hija de un juez que lo investiga penalmente por acoso laboral y violencia de género. Lo había denunciado una empleada judicial.
El caso, de acuerdo a la información que llega desde La Rioja y rebota en Buenos Aires a través del portal Infobae, podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Magistratura.
Para muchos, Jorge Gamal Abdel Chamía jugó en beneficio propio. Otros, en buen romance, hablan de favores políticos y nepotismo.
La polémica designación interina de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, hija del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena, en el Tribunal Oral Federal F de La Rioja fue legitimada el 15 de octubre a través del acuerdo número 18 del Tribunal a cargo de los juicios y la ejecución de las penas en La Rioja.
Jorge Gamal Abdel Chamía y su colega Mario Martínez avalaron la designación interina de la jefa de despacho.
Pero la decisión no fue unánime, lo que revela una notoria diferencia de criterio: el tercer integrante del Tribunal, José Quiroga Uriburu, firmó en disidencia por considerar a la nueva funcionaria "persona ajena" a la planta permanente.
El gremio judicial destapó el caso del juez riojano
El caso también fue visibilizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que impugnó la pieza administrativa y presentó un recurso de reconsideración contra el arribo de la hija del juez Herrera Piedrabuena al Tribunal Oral Federal.
La polémica se desató cuando el gremio accionó en favor de un empleado con 19 años de trayectoria en el Tribunal Oral Federal, quien acumula 18 ascensos de carácter interino pero jamás fue efectivizado en un puesto de jefatura.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación no cuestionó la formación técnica de la designada, "sino la falta de transparencia y la arbitrariedad del mecanismo de ingreso y ascenso dentro del escalafón judicial sin concurso público".
En pocas palabras
- Juez riojano: Jorge Gamal Abdel Chamía, implicado en un escándalo por designar a la hija de un juez que lo investiga.
- Permiso polémico: Chamía había otorgado un permiso extraordinario al condenado Walter Bento para salir de la cárcel.
- Denuncia gremial: el sindicato judicial impugnó el nombramiento interino de Daniela Belén Herrera Piedrabuena por falta de transparencia.