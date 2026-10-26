Escándalo del juez riojano que permitió las salidas del condenado Walter Bento de la cárcel

Para muchos, Jorge Gamal Abdel Chamía jugó en beneficio propio. Otros, en buen romance, hablan de favores políticos y nepotismo.

Jorge Gamal Abdel Chamía, juez federal riojano, envuelto en otra polémica.

La polémica designación interina de Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, hija del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena, en el Tribunal Oral Federal F de La Rioja fue legitimada el 15 de octubre a través del acuerdo número 18 del Tribunal a cargo de los juicios y la ejecución de las penas en La Rioja.

Jorge Gamal Abdel Chamía y su colega Mario Martínez avalaron la designación interina de la jefa de despacho.

Pero la decisión no fue unánime, lo que revela una notoria diferencia de criterio: el tercer integrante del Tribunal, José Quiroga Uriburu, firmó en disidencia por considerar a la nueva funcionaria "persona ajena" a la planta permanente.

A diferencia del juez Jorge Gamal Abdel Chamía, su colega José Quiroga Uriburu votó en contra la designación.

El gremio judicial destapó el caso del juez riojano

El caso también fue visibilizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que impugnó la pieza administrativa y presentó un recurso de reconsideración contra el arribo de la hija del juez Herrera Piedrabuena al Tribunal Oral Federal.

La polémica se desató cuando el gremio accionó en favor de un empleado con 19 años de trayectoria en el Tribunal Oral Federal, quien acumula 18 ascensos de carácter interino pero jamás fue efectivizado en un puesto de jefatura.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación no cuestionó la formación técnica de la designada, "sino la falta de transparencia y la arbitrariedad del mecanismo de ingreso y ascenso dentro del escalafón judicial sin concurso público".