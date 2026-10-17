Eduardo Brandi renunció al cargo de juez del Tribunal Penal Juvenil, tras 45 años de carrera en el Poder Judicial.
Renunció para jubilarse en 2027 el Juez Penal de Menores Eduardo Brandi
Eduardo Brandi lleva 45 años de carrera. Desde la Asociación de Magistrados peleó con la gobernación de Iglesias por los sueldos de jueces y fiscales
La dimisión, por razones jubilatorias, fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo, tal como se publicó en el Boletín Oficial. El magistrado, de 74 años, seguirá en actividad hasta febrero de 2027.
Su salida marca un fin de época para el Tribunal Penal Juvenil que integró, durante décadas, con sus colegas Carlos Parma y Oscar Denis León, ambos retirados.
El conflicto por los sueldos de los jueces y el caso Videla
Eduardo Brandi no sólo se ocupó de asuntos jurídicos y docentes: presidió la Asociación de Magistrados que libró una durísima batalla con el gobierno del radical Roberto Iglesias por el recorte de los sueldos de jueces, fiscales y defensores públicos; conflicto que fue resuelto por el peronista Celso Jaque.
Entre otros casos en los que intervino como magistrado penal juvenil se destaca, en 2002, la condena a prisión perpetua al delincuente juvenil David Videla por dos homicidios y múltiples robos agravados cometidos cuando aún era menor de edad.
La sentencia del caso Videla generó una fuerte controversia internacional y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión judicial quedó en la mira en 2005, cuando Videla apareció ahorcado en la cárcel San Felipe.
El juez y los menores del ex COSE en un streaming
Entre otras decisiones, Brandi prohibió a la prensa, en septiembre último, informar acerca de la situación de menores alojados en el ex COSE, quienes habían participado de una transmisión online en la que se jactaban de haber protagonizado delitos violentos. También ordenó retirar los contenidos audiovisuales de las plataformas periodísticas porque la Convención de los Derechos del Niño los protege.
Eduardo Brandi también se ha dedicado a la docencia y aseguró que seguirá haciéndolo en dos universidades privadas.
Tenía previsto retirarse antes, pero siguió en el cargo hasta que entre el Consejo de la Magistratura, el Gobierno y el Senado eligieron al reemplazante de Carlos Parma. Caso contrario, la camarista Claudia Vallejos hubiera integrado el Tribunal Penal Juvenil en soledad.
La designación y puesta en funciones del tunuyanino Pablo Ortiz, ocurridas entre junio y julio últimos, allanó el camino para la salida de Brandi.
En pocas palabras
- Renuncia del Juez: Eduardo Brandi, juez penal de menores, renunció tras 45 años de carrera, efectiva hasta febrero de 2027.
- Trayectoria y Conflictos: Presidió la Asociación de Magistrados y luchó por sueldos judiciales, además de intervenir en casos como el de David Videla.
- Últimas Decisiones: Prohibió informar sobre menores del ex COSE en streaming y se dedicó a la docencia universitaria.