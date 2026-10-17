Renunció para jubilarse en 2027 el Juez Penal de Menores Eduardo Brandi

El juez penal juvenil Eduardo Brandi.

El conflicto por los sueldos de los jueces y el caso Videla

Eduardo Brandi no sólo se ocupó de asuntos jurídicos y docentes: presidió la Asociación de Magistrados que libró una durísima batalla con el gobierno del radical Roberto Iglesias por el recorte de los sueldos de jueces, fiscales y defensores públicos; conflicto que fue resuelto por el peronista Celso Jaque.

Roberto Iglesias, gobernador de Mendoza entre 1999 y 2003, se enfrentó con los jueces por el recorte de los sueldos.

Entre otros casos en los que intervino como magistrado penal juvenil se destaca, en 2002, la condena a prisión perpetua al delincuente juvenil David Videla por dos homicidios y múltiples robos agravados cometidos cuando aún era menor de edad.

La sentencia del caso Videla generó una fuerte controversia internacional y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión judicial quedó en la mira en 2005, cuando Videla apareció ahorcado en la cárcel San Felipe.

El juez y los menores del ex COSE en un streaming

Entre otras decisiones, Brandi prohibió a la prensa, en septiembre último, informar acerca de la situación de menores alojados en el ex COSE, quienes habían participado de una transmisión online en la que se jactaban de haber protagonizado delitos violentos. También ordenó retirar los contenidos audiovisuales de las plataformas periodísticas porque la Convención de los Derechos del Niño los protege.

Menores alojados en el ex COSE, una de las competencias del juez Eduardo Brandi.

Eduardo Brandi también se ha dedicado a la docencia y aseguró que seguirá haciéndolo en dos universidades privadas.

Tenía previsto retirarse antes, pero siguió en el cargo hasta que entre el Consejo de la Magistratura, el Gobierno y el Senado eligieron al reemplazante de Carlos Parma. Caso contrario, la camarista Claudia Vallejos hubiera integrado el Tribunal Penal Juvenil en soledad.

La designación y puesta en funciones del tunuyanino Pablo Ortiz, ocurridas entre junio y julio últimos, allanó el camino para la salida de Brandi.