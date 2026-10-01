El proceso de selección de nuevos jueces y fiscales, eje de un debate en la UCongreso

"Despolitizar la designación de nuevos jueces"

Albarracín hizo un repaso del organismo Consejo de la Magistratura desde su creación y señaló que, desde entonces, en la década del '90, tiene un objetivo claro: "Despolitizar el proceso de designación de quienes tienen la enorme e insustituible responsabilidad de juzgar y de administrar justicia, reemplazando la discrecionalidad por criterios objetivos de idoneidad, mérito y solvencia moral".

Analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y criticar sus deficiencias, expresó el académico, "promueve la mejora continua". Al cierre, instó "a trabajar por un Consejo más ágil, más transparente, plenamente previsible y a la vanguardia de las exigencias democráticas y republicanas".

"Qué Justicia queremos"

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales( Inecip) insistió con la necesidad de "rediscutir y debatir periódicamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para tener presente qué jueces queremos, qué Justicia queremos y qué democracia queremos".

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales, participó del debate por el sistema de selección de jueces a través del Consejo de la Magistratura. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO

Dijo que los escenarios de "padrinazgos políticos y negociaciones espurias también tienen que ver con la debilidad y la sumisión de los poderes judiciales" al momento de seleccionar, proponer y aprobar a los futuros magistrados.

Remitió a épocas pasadas que también plantearon problemas y desafíos al momento de designar jueces y fiscales, como el retorno de la democracia y la creación y puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura tras el escándalo de los llamados "jueces de la servilleta" durante el menemismo.

La discrecionalidad del Consejo de la Magistratura

José Valerio, juez de la Suprema Corte y coordinador del fuero Penal de Mendoza, instó a bajar el margen de discrecionalidad que tiene hoy el Consejo de la Magistratura para evaluar a futuros magistrados, que es "del 60% del puntaje", que sirve para armar las ternas que son llevadas al Ejecutivo.

Y entre las formas de discrecionalidad, habló de "simular grandes concursos para que tal o cual persona se convierta en magistrado y abrir grandes concursos, lo que redunda en la baja calidad de los futuros jueces".

Valerio criticó a quienes, ya sea desde la Nación como desde Mendoza, promueven a algún postulante "saltando a gran cantidad de concursantes".

También habló de "poder. Los jueces ejercen el poder y la política tiene mayoría en los Consejos de la Magistratura. Tendremos un Poder Judicial independiente sólo con jueces independientes", señaló.

Presencias jurídicas, políticas y académicas

Asistieron, entre otros, el juez de la Corte Mario Daniel Adaro, los jueces federales de sentencia Pablo Salinas y Alejandro Piña y dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones: Gustavo Castiñeira De Dios y Manuel Pizarro. También, los legisladores Facundo Correa Llano e Ismael Jadur.

El camarista federal Alejandro Piña, quien expuso durante la jornada, y el legislador petrista Facundo Correa Llano con otros asistentes al debate sobre el Consejo de la Magistratura. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO

Entre otros invitados, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y ex presidente de ese organismo (2021-2022).