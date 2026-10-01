El funcionamiento y las atribuciones del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar a futuros magistrados federales y en las provincias, fue eje de un debate realizado este jueves en la UCongreso. Participaron académicos y magistrados provinciales y federales.
El proceso de selección de nuevos jueces y fiscales, eje de un debate en la UCongreso
Juristas y académicos participaron del debate sobre el sistema de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura
La discrecionalidad académica y política en los concursos públicos de antecedentes y oposición no sólo en Mendoza sino también en el resto del país, fueron algunos de los temas abordados.
Abel Albarracín, decano de Derecho de la UChampagnat, dijo que "la adecuada selección de quienes integran el sistema judicial es el único camino ético y técnico para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía".
"Despolitizar la designación de nuevos jueces"
Albarracín hizo un repaso del organismo Consejo de la Magistratura desde su creación y señaló que, desde entonces, en la década del '90, tiene un objetivo claro: "Despolitizar el proceso de designación de quienes tienen la enorme e insustituible responsabilidad de juzgar y de administrar justicia, reemplazando la discrecionalidad por criterios objetivos de idoneidad, mérito y solvencia moral".
Analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y criticar sus deficiencias, expresó el académico, "promueve la mejora continua". Al cierre, instó "a trabajar por un Consejo más ágil, más transparente, plenamente previsible y a la vanguardia de las exigencias democráticas y republicanas".
"Qué Justicia queremos"
Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales( Inecip) insistió con la necesidad de "rediscutir y debatir periódicamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para tener presente qué jueces queremos, qué Justicia queremos y qué democracia queremos".
Dijo que los escenarios de "padrinazgos políticos y negociaciones espurias también tienen que ver con la debilidad y la sumisión de los poderes judiciales" al momento de seleccionar, proponer y aprobar a los futuros magistrados.
Remitió a épocas pasadas que también plantearon problemas y desafíos al momento de designar jueces y fiscales, como el retorno de la democracia y la creación y puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura tras el escándalo de los llamados "jueces de la servilleta" durante el menemismo.
La discrecionalidad del Consejo de la Magistratura
José Valerio, juez de la Suprema Corte y coordinador del fuero Penal de Mendoza, instó a bajar el margen de discrecionalidad que tiene hoy el Consejo de la Magistratura para evaluar a futuros magistrados, que es "del 60% del puntaje", que sirve para armar las ternas que son llevadas al Ejecutivo.
Y entre las formas de discrecionalidad, habló de "simular grandes concursos para que tal o cual persona se convierta en magistrado y abrir grandes concursos, lo que redunda en la baja calidad de los futuros jueces".
Valerio criticó a quienes, ya sea desde la Nación como desde Mendoza, promueven a algún postulante "saltando a gran cantidad de concursantes".
También habló de "poder. Los jueces ejercen el poder y la política tiene mayoría en los Consejos de la Magistratura. Tendremos un Poder Judicial independiente sólo con jueces independientes", señaló.
Presencias jurídicas, políticas y académicas
Asistieron, entre otros, el juez de la Corte Mario Daniel Adaro, los jueces federales de sentencia Pablo Salinas y Alejandro Piña y dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones: Gustavo Castiñeira De Dios y Manuel Pizarro. También, los legisladores Facundo Correa Llano e Ismael Jadur.
Entre otros invitados, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y ex presidente de ese organismo (2021-2022).
En pocas palabras
- Debate central: el funcionamiento y atribuciones del Consejo de la Magistratura fue analizado por académicos y magistrados.
- Objetivo: se busca despolitizar la designación de jueces, priorizando idoneidad, mérito y solvencia moral.
- Críticas: se apunta a reducir la discrecionalidad en los concursos para mejorar la calidad de los futuros magistrados.