La Suprema Corte de Justicia eligió este miércoles al supremo Julio Gómez presidente del Consejo de la Magistratura, organismo que, por mandato constitucional, tiene la misión de evaluar -junto con otros estamentos políticos y académicos- a futuros magistrados de Mendoza en concursos públicos.
Julio Gómez, juez de la Suprema Corte, fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura
La votación de la Suprema Corte determinó la elección de Julio Gómez y Norma Llatser como presidente y vice del Consejo de la Magistratura, que evalúa a futuros magistrados
Norma Llatser, también integrante de la Suprema Corte de Justicia, fue electa vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.
La designación de Julio Gómez y Norma Llatser como presidente y vice del Consejo de la Magistratura se produjo tras la votación que terminó 5 a 2 durante la reunión del pleno de jueces de la Corte en el cuarto piso de los Tribunales provinciales.
Dalmiro Garay, Teresa Day, Norma Llatser, Julio Gómez y Omar Palermo votaron en favor del binomio mientra que José Valerio votó en contra y Mario Adaro se abstuvo.
La elección del presidente y vice del Consejo de la Magistratura fue un pendiente del máximo tribunal de Justicia durante poco más de un año al calor de desacuerdos internos que ni siquiera habilitaban el ámbito propicio para votar.
Esta es la principal novedad con que la Suprema Corte de Justicia recibió al nuevo subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, durante una reunión programada no sólo con fines protocolares sino con la intención de dar un golpe de timón a la relación Gobierno-Justicia después de la renuncia del denunciado ex funcionario Marcelo D´Agostino.