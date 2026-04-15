Julio Gómez, juez de la Suprema Corte, fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura

Mendoza – 12/06/2015 – Julio Gomez (juez de la Suprema Corte de Mendoza) Foto: Victoria Gaitan Julio Gómez, presidente del Consejo de la Magistratura tras la votación en la Suprema Corte de Justicia.

Dalmiro Garay, Teresa Day, Norma Llatser, Julio Gómez y Omar Palermo votaron en favor del binomio mientra que José Valerio votó en contra y Mario Adaro se abstuvo.

Norma Llatser (9).jpeg Norma Llatser, electa vice del Consejo de la Magistratura. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La elección del presidente y vice del Consejo de la Magistratura fue un pendiente del máximo tribunal de Justicia durante poco más de un año al calor de desacuerdos internos que ni siquiera habilitaban el ámbito propicio para votar.

Esta es la principal novedad con que la Suprema Corte de Justicia recibió al nuevo subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, durante una reunión programada no sólo con fines protocolares sino con la intención de dar un golpe de timón a la relación Gobierno-Justicia después de la renuncia del denunciado ex funcionario Marcelo D´Agostino.