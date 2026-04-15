El pleno de jueces de la Suprema Corte recibe al componedor Juan Carlos Jaliff en Tribunales

Juan Carlos Jaliff y la Corte: viejos conocidos

Juan Carlos Jaliff y los supremos se conocen entre sí como las palmas de sus manos -con mañas y todo- y coinciden en que la Suprema Corte de Justicia tiene, más allá de los avances legislativos y de las reformas procesales, algunos asuntos pendientes, fruto de ciertos desencuentros (léase cortocircuitos) que se han mantenido a través del tiempo. Como la designación del presidente y del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cargos que la Suprema Corte debe cubrir pero que ha mantenido vacantes durante el último año y moneditas.

Juan Carlos Jaliff, de 75 años, ex vicegobernador, ex legislador provincial y ex ministro de Gobierno, llega este miércoles a la reunión con la Suprema Corte de Justicia conociendo al dedillo todo lo que avanzó la Justicia en materia de reformas procesales durante las últimas décadas.

Juan Carlos Jaliff Fuente: Diario UNO / Diego Anguita Castillo El ahora subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, tras la salida de Marcelo D' Agostino.

De hecho, él fue, desde su función legislativa, el artífice de negociaciones que permitieron, entre otros avances, la aprobación de leyes atinentes a distintos fueros judiciales previo asesoramiento de los magistrados.

Sin embargo, hay asuntos que inquietan al Poder Ejecutivo y el cónclave asoma como una oportunidad que nadie debería desaprovechar. Algo anticipó Jaliff el lunes durante algunas entrevistas periodísticas con motivo de la rápida convocatoria de Alfredo Cornejo y la consecuente aceptación.

Juan Carlos Jaliff y la Justicia de Familia

La Justicia de Familia, ha dicho hasta el lunes asesor legislativo en el Senado, es uno de los fueros donde más impacta la conflictividad social y donde mayor urgencia se requiere para resolver pleitos por asuntos tan sensibles como cuotas alimentarias, regímenes de visitas y tenencias de menores de edad cuyos padres estén enfrascados en la disputa judicial. Herramientas hay, pero acaso sean insuficientes no sólo desde lo operativo sino desde lo procesal.

La convocatoria y la visita de Juan Carlos Jaliff al pleno de la Suprema Corte es fruto de un golpe de timón de la gestión de Gobierno en su relación con la Justicia, que se tornó urgente tras la salida de Marcelo D´Agostino y la consecuente acefalía del cargo titular que el Ejecutivo ostenta en el Consejo de la Magistratura. ¿Tomará Mercedes Rus -suplente- esa posta? ¿Quién completará el binomio?

Acaso al cierre del cónclave el flamante funcionario del Gobierno se lleve algunos resultados concretos; acaso él mismo entregue algunas certezas a los supremos.

Punto de partida para una etapa nueva y necesaria en una relación que debe ser tan fluida y sencilla como cruzar la calle Patricias Mendocinas del barrio Cívico y atravesar los pocos pasos que separan al Gobierno de la Justicia.