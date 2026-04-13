Pese a que dejó su cargo en el Senado hace 4 años, Juan Carlos Jaliff (75) nunca dejó de ser un obligado consultor y un fiel dirigente orgánico para el gobierno de Alfredo Cornejo. Eso se reveló una vez más este lunes cuando el mandatario no titubeó en nombrarlo subsecretario de Justicia, en reemplazo del renunciante Marcelo D’Agostino.
Juan Carlos Jaliff: "Nunca le dejé de poner el pecho a los problemas cuando la política está en el medio"
El ex vicegobernador Juan Carlos Jaliff, flamante subsecretario de Justicia, le reconoció a su antecesor un rol protagónico en la transformación de la Justicia
"Nunca le he dejado de poner el pecho a los problemas cuando está de por medio la política", contó Jaliff en No tenés Cara de Radio Nihuil, en referencia al momento en que Cornejo le propuso volver al ruedo y ser parte de su gabinete.
"Toda mi vida he sido una especie de servidor público. Entonces, cuando el gobernador ha sentido que necesitaba una persona como yo en ese lugar, decidí trabajar en el Poder Ejecutivo y le dije que sí", confió.
A nadie escapa que Juan Carlos Jaliff acumula una probada experiencia en política. Ostenta una carrera de 40 años en distintos cargos, tanto en el Ejecutivo, en donde fue vicegobernador de Julio Cobos, como en la Legislatura, en donde pasó 12 años en la Cámara Alta. A su despedida en el 2022, en la gestión de Rodolfo Suarez acudieron tres ex gobernadores, el mismo Alfredo Cornejo, Roberto Iglesias y Julio Cobos.
Como primeras medidas en su hoja de ruta Jaliff asumió que mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, a quien debe reportarle orgánicamente y que también pedirá una reunión con la Suprema Corte de Justicia.
Pero además sabe que se avecina una elección en el Colegio de Abogados, y también en el Consejo de la Magistratura, en donde Juan Carlos Jaliff podría ser el representante del Ejecutivo.
El radicalismo en pleno salió a celebrar la designación de Jaliff en Justicia
Apenas se oficializó la designación de Jaliff como subsecretario de Justicia, gran parte del gabinete y de referentes radicales salieron a respaldarlo en las redes sociales.
Una de ellas fue la misma vicegobernadora Hebe Casado quien marcó: "Confío plenamente en su autoridad intelectual y capacidad técnica" para ejercer el cargo.
El presidente de la Cámara Alta, Martín Kerchner también repartió elogios para el radical en su perfil de X. "La designación de Juan Carlos Jaliff como nexo con la Justicia aporta experiencia, conocimiento del Estado y vocación de diálogo", rescató.