Juan Carlos Jaliff: "Nunca le dejé de poner el pecho a los problemas cuando la política está en el medio"

A nadie escapa que Juan Carlos Jaliff acumula una probada experiencia en política. Ostenta una carrera de 40 años en distintos cargos, tanto en el Ejecutivo, en donde fue vicegobernador de Julio Cobos, como en la Legislatura, en donde pasó 12 años en la Cámara Alta. A su despedida en el 2022, en la gestión de Rodolfo Suarez acudieron tres ex gobernadores, el mismo Alfredo Cornejo, Roberto Iglesias y Julio Cobos.

Reapareció. Cornejo en la Legislatura con los legisladores Juan Carlos Jaliff y Alejandro Molero. Juan Carlos Jaliff y Alfredo Cornejo en la primera gestión del actual gobernador.

Como primeras medidas en su hoja de ruta Jaliff asumió que mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, a quien debe reportarle orgánicamente y que también pedirá una reunión con la Suprema Corte de Justicia.

Pero además sabe que se avecina una elección en el Colegio de Abogados, y también en el Consejo de la Magistratura, en donde Juan Carlos Jaliff podría ser el representante del Ejecutivo.

El radicalismo en pleno salió a celebrar la designación de Jaliff en Justicia

Apenas se oficializó la designación de Jaliff como subsecretario de Justicia, gran parte del gabinete y de referentes radicales salieron a respaldarlo en las redes sociales.

Una de ellas fue la misma vicegobernadora Hebe Casado quien marcó: "Confío plenamente en su autoridad intelectual y capacidad técnica" para ejercer el cargo.

Tuit Kerchner

El presidente de la Cámara Alta, Martín Kerchner también repartió elogios para el radical en su perfil de X. "La designación de Juan Carlos Jaliff como nexo con la Justicia aporta experiencia, conocimiento del Estado y vocación de diálogo", rescató.