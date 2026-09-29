Garrido y Baigorria: preocupación de la Corte Interamericana por el planteo de un juez federal

Las razones que dio camarista Cortés serán revisadas por la Cámara de Casación Penal, en Buenos Aires. Si se confirma que no participará del juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria, el Tribunal Oral Federal 1 deberá completarse. Quienes ya aseguraron su presencia son los camaristas María Paula Marisi y Alberto Carelli.

La jueza federal de sentencia Paula Marisi estará en el Tribunal Oral que hará el juicio por las desapariciones de Garrido y Baigorria. Axel Lloret

Otro asunto que expusieron, con preocupación, los abogados de los familiares de Garrido y Baigorria, es la realización pendiente de los peritajes de salud a los 16 ex policías imputados por las desapariciones ocurridas hace más de 36 años a plena luz del día.

Los abogados de las familias de los desaparecidos Garrido y Baigorria en el Palacio San Martín, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó cómo se desarrolla el proceso judicial en Mendoza para esclarecer el caso de 1990.

Tanto el apartamiento de Cortés como la gestión de los peritajes podrían postergar el comienzo del debate oral y público hasta 2027.

Garrido y Baigorria, desaparecidos en democracia en el Parque

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez en 1990.

El sábado 28 de abril fueron detenidos por policías en el Parque San Martín cuando circulaban en un Fiat rural azul.

Testigos declararon que los vieron golpeados y malheridos en calabozos de la Dirección de Investigaciones, donde había funcionado el D2, en pleno Barrio Cívico, en Ciudad.

Ni las capturas de Garrido y Baigorria ni el paso por la sede policial fueron asentadas en registros oficiales por lo cual todo el procedimiento fue ilegal e ilegítimo.

La comisión ad hoc de abogados que investigó las desapariciones de Garrido y Baigorria. Las conclusiones derivaron, a fines de los ´90, en la condena al Estado argentino a indemnizar a los familiares y a resolver qué pasó con ellos y condenar a los responsables.

La Justicia de Mendoza nunca esclareció los hechos. En cambio, una comisión ad hoc integrada por abogados investigó y llegó a la conclusión de que Garrido y Baigorria habían sido detenidos y desaparecidos por policías de la época con la anuencia de jefes de la institución.

Esta conclusión derivó en la condena internacional al Estado argentino a indemnizar a los familiares de los desaparecidos y a seguir investigando hasta determinar qué pasó con ellos y quiénes fueron los responsables.

En 2017, el caso pasó a la Justicia Federal de Mendoza junto con otro caso emblemático de desaparición de personas en democracia: Cristian Guardati, desaparecido en 1992 a manos de policías en La Estanzuela. Por este episodio también fue condenado el Estado argentino y la madre de Guardati, Hilda Lavezzari, sigue esperando que le digan dónde está su hijo.

El caso Garrido y Baigorria se agilizó hace dos años cuando se detuvo a 16 ex policías, que irán a juicio oral y público.

El caso Guardati avanzó y hay ex policías en la mira. A futuro serán juzgados por un Tribunal Oral Federal de Mendoza.