La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado argentino a agilizar el proceso de juicio penal en la Justicia Federal de Mendoza, para esclarecer las desapariciones forzosas de Garrido y Baigorria, ocurridas en abril de 1990 en el Parque San Martín, a manos de personal de fuerzas de seguridad.
Garrido y Baigorria: preocupación de la Corte Interamericana por el planteo de un juez federal
En Buenos Aires, la Corte Interamericana se enteró de que el juez Fabián Cortés se apartó del juicio a 16 ex policías por las desapariciones de Garrido y Baigorria
Fue este martes en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, durante una audiencia privada encabezada por la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nancy Hernández López (de Costa Rica) y de la que participaron los abogados de familiares de Garrido y Baigorria y representantes del Estado argentino y del área Derechos Humanos de la Nación.
Durante el cónclave surgió un dato inquietante, que podría derivar en la postergación hasta el año 2027 del juicio oral y público a 16 ex policías, proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 1: la inhibición para participar que presentó el juez federal de sentencia Fabián Cortés a comienzos de este mes.
Las razones que dio camarista Cortés serán revisadas por la Cámara de Casación Penal, en Buenos Aires. Si se confirma que no participará del juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria, el Tribunal Oral Federal 1 deberá completarse. Quienes ya aseguraron su presencia son los camaristas María Paula Marisi y Alberto Carelli.
Otro asunto que expusieron, con preocupación, los abogados de los familiares de Garrido y Baigorria, es la realización pendiente de los peritajes de salud a los 16 ex policías imputados por las desapariciones ocurridas hace más de 36 años a plena luz del día.
Tanto el apartamiento de Cortés como la gestión de los peritajes podrían postergar el comienzo del debate oral y público hasta 2027.
Garrido y Baigorria, desaparecidos en democracia en el Parque
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez en 1990.
El sábado 28 de abril fueron detenidos por policías en el Parque San Martín cuando circulaban en un Fiat rural azul.
Testigos declararon que los vieron golpeados y malheridos en calabozos de la Dirección de Investigaciones, donde había funcionado el D2, en pleno Barrio Cívico, en Ciudad.
Ni las capturas de Garrido y Baigorria ni el paso por la sede policial fueron asentadas en registros oficiales por lo cual todo el procedimiento fue ilegal e ilegítimo.
La Justicia de Mendoza nunca esclareció los hechos. En cambio, una comisión ad hoc integrada por abogados investigó y llegó a la conclusión de que Garrido y Baigorria habían sido detenidos y desaparecidos por policías de la época con la anuencia de jefes de la institución.
Esta conclusión derivó en la condena internacional al Estado argentino a indemnizar a los familiares de los desaparecidos y a seguir investigando hasta determinar qué pasó con ellos y quiénes fueron los responsables.
En 2017, el caso pasó a la Justicia Federal de Mendoza junto con otro caso emblemático de desaparición de personas en democracia: Cristian Guardati, desaparecido en 1992 a manos de policías en La Estanzuela. Por este episodio también fue condenado el Estado argentino y la madre de Guardati, Hilda Lavezzari, sigue esperando que le digan dónde está su hijo.
El caso Garrido y Baigorria se agilizó hace dos años cuando se detuvo a 16 ex policías, que irán a juicio oral y público.
El caso Guardati avanzó y hay ex policías en la mira. A futuro serán juzgados por un Tribunal Oral Federal de Mendoza.
En pocas palabras
- La Corte Interamericana instó a Argentina a agilizar el juicio por la desaparición de Garrido y Baigorria, ocurrida en 1990.
- El juicio a 16 ex policías podría postergarse hasta 2027 por el apartamiento de un juez y peritajes pendientes.
- Los abogados de familiares exigen celeridad en la causa y esclarecimiento de los hechos ocurridos en democracia en el Parque San Martín, a plena luz del día.