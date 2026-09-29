Las universidades de Congreso y Champagnat convocaron a debatir cómo se seleccionan los magistrados

La selección de magistrados en Nación y Mendoza

El encuentro propone analizar los desafíos de los mecanismos de selección de magistrados y su relación con la calidad institucional. Para ello, el programa contempla 4 paneles, que sumarán las perspectivas judicial, legislativa, periodística y académica.

La apertura institucional será a las 9.30 y estará a cargo de Abel Albarracín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat; Julián Alfie, director ejecutivo de INECIP; y José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y coordinador del Fuero Penal Colegiado.

El primer panel, de 10 a 11.30, abordará las problemáticas y los desafíos del proceso de selección en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Participarán Alejandro Piña, juez del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza; Diego Molea, consejero en representación del ámbito académico y universitario para el período 2026–2030 y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Fernando Levene y Luis Alberto Palomino, candidatos al Consejo de la Magistratura de la Nación por la abogacía; y Gabriela Vázquez, exconsejera y actual candidata en representación de la judicatura.

Después de un intervalo, la discusión se trasladará al ámbito mendocino. De 11.45 a 13, el segundo panel estará dedicado al proceso de selección en el Consejo de la Magistratura de Mendoza.

Lo integrarán Gustavo Castiñeira de Dios, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y profesor de la UNCuyo; los diputados provinciales Ismael Jadur, Cecilia Soler y Gustavo Perret, este último también consejero suplente; y los senadores provinciales Ariel Pringles y Adriana Cano.

La Justicia provincial y nacional, en el eje del debate. Imagen ilustrativa.

El vínculo entre los medios y la Justicia

La actividad se retomará a las 14.30 con el panel “Medios, justicia e institucionalidad”, que incorporará la mirada de profesionales de la comunicación sobre la relación entre los medios, el funcionamiento de la Justicia y la institucionalidad.

Hasta las 15.45 expondrán Paula Moreno Román, secretaria de FOPEA; Hernán Cappiello, periodista de La Nación y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la UCA; los periodistas Marcelo Arce y Mariano Bustos; y Jorge Hirschbrand, director de El Sol.

Los modelos de selección judicial desde la academia

El último panel se desarrollará de 15.45 a 17 y estará dedicado a los modelos de selección judicial y los desafíos de una reforma desde la academia.

Participarán María Gabriela Ábalos, profesora de Derecho Constitucional de la UNCuyo y la Universidad de Mendoza y jueza tributaria de Mendoza; Pamela Tolosa, exdecana del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur; y Francisco Marull, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

También expondrán Clara Lucarella, de ACIJ, y Mauro Benente, docente de la UBA y la UNPAZ. El cierre de la jornada tendrá lugar a partir de las 17.

Los datos para participar

Fecha: jueves 1 de octubre.

Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.

Acreditaciones: desde las 9.15.

Apertura: a las 9.30.

Cierre: de 17 a 17.15.

Modalidad de acceso: actividad gratuita, con inscripción obligatoria mediante el código QR del afiche de la convocatoria.

Certificación: se entregarán certificados.