Estudiantes de la Universidad de Congreso participaron en Mendoza Southern Food 2026

El programa incluyó reuniones B2B, presentaciones comerciales, degustaciones y espacios de contacto directo entre productores y potenciales compradores internacionales.

Participaron los estudiantes Abril Anabella Pombo, Candela Hache, Ignacio Manuel Velocchia, Antonella Rossi Bolcato, Agustina Jury Sandes, Santiago Gabriel Paez Aguilera, Guadalupe Quiroga, Boris Mercado, Dina Abigail Fajner, Luciana Navarro, Carolina Alonso Managua y Maria Luisa Lopez Morel.

Iniciativa que impulsa la Universidad de Congreso

La experiencia les permitió incorporar una aproximación directa al funcionamiento de una ronda internacional de negocios y fortalecer competencias vinculadas con comunicación intercultural, protocolo empresarial, negociación y acompañamiento de actores internacionales.

También pudieron observar las dinámicas que intervienen en los procesos de internacionalización de empresas y en la generación de oportunidades concretas de exportación.

La participación se integra a las iniciativas que impulsa la Universidad de Congreso para vincular la formación académica con experiencias profesionales reales y fortalecer el contacto de los estudiantes con empresas, organismos e instituciones relacionadas con sus futuros campos de desempeño.