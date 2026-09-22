Estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso participaron activamente de Mendoza Southern Food 2026, encuentro organizado por ProMendoza los días 1 y 2 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Mendoza. Alumnos de las carreras de Comercio Internacional, Marketing Internacional y Relaciones Internacionales participaron de las rondas de negocios.
Estudiantes de la Universidad de Congreso participaron en Mendoza Southern Food 2026
Estudiantes de la Universidad de Congreso ganaron experiencia práctica al acompañar delegaciones extranjeras en Mendoza Southern Food 2026
Durante ambas jornadas acompañaron a las delegaciones internacionales, colaboraron con sus agendas de reuniones y brindaron apoyo durante distintas instancias de vinculación entre empresarios mendocinos e importadores.
Mendoza Southern Food reunió a compradores internacionales y empresas provinciales del sector de alimentos y bebidas con el objetivo de promover exportaciones, generar oportunidades comerciales y ampliar la presencia de la producción mendocina en mercados externos.
El programa incluyó reuniones B2B, presentaciones comerciales, degustaciones y espacios de contacto directo entre productores y potenciales compradores internacionales.
Participaron los estudiantes Abril Anabella Pombo, Candela Hache, Ignacio Manuel Velocchia, Antonella Rossi Bolcato, Agustina Jury Sandes, Santiago Gabriel Paez Aguilera, Guadalupe Quiroga, Boris Mercado, Dina Abigail Fajner, Luciana Navarro, Carolina Alonso Managua y Maria Luisa Lopez Morel.
Iniciativa que impulsa la Universidad de Congreso
La experiencia les permitió incorporar una aproximación directa al funcionamiento de una ronda internacional de negocios y fortalecer competencias vinculadas con comunicación intercultural, protocolo empresarial, negociación y acompañamiento de actores internacionales.
También pudieron observar las dinámicas que intervienen en los procesos de internacionalización de empresas y en la generación de oportunidades concretas de exportación.
La participación se integra a las iniciativas que impulsa la Universidad de Congreso para vincular la formación académica con experiencias profesionales reales y fortalecer el contacto de los estudiantes con empresas, organismos e instituciones relacionadas con sus futuros campos de desempeño.
En pocas palabras
- Estudiantes de la Universidad de Congreso participaron en Mendoza Southern Food 2026, apoyando a delegaciones extranjeras en rondas de negocios del sector.
- El encuentro buscó promover exportaciones y ampliar la presencia de la producción mendocina en mercados externos.
- La iniciativa permite a los estudiantes ganar experiencia profesional en internacionalización y vinculación empresarial.