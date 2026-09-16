La Universidad de Congreso analizará el impacto de la minería en la economía nacional y provincial

La propuesta forma parte de un ciclo impulsado por la Universidad de Congreso para abordar, desde diferentes perspectivas, los desafíos y oportunidades vinculados con el desarrollo minero provincial y su articulación con los procesos de transición energética.

La minería ocupa actualmente un lugar destacado en el debate sobre el futuro de la matriz productiva de Mendoza. En ese contexto, el Foro propone incorporar distintas miradas que permitan analizar sus dimensiones económicas, ambientales, sociales y territoriales.

El ciclo busca generar un ámbito académico de intercambio que contribuya a una discusión informada sobre sectores estratégicos para el crecimiento de la provincia y la región.

La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, a las 18 h, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.

La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados. Inscripción: CLICK AQUÍ