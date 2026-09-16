La Universidad de Congreso realizará este miércoles 16 de septiembre a las 18, un nuevo encuentro del Foro Minero, bajo el lema general “El futuro sustentable de Mendoza: diálogos para una transición energética responsable”. El Foro Minero UC 2026 analizará el impacto de la minería en la economía provincial y nacional.
La Universidad de Congreso analizará el impacto de la minería en la economía nacional y provincial
El Foro Minero UC 2026 se centra en la vinculación de la actividad minera con el futuro productivo de Mendoza y su impacto económico
Perspectivas, desafíos y oportunidades de la minería
La actividad tendrá lugar en el Auditorio de la institución y estará dedicada al tema “El impacto de la minería en la economía nacional, regional y provincial”.
El encuentro será moderado por el Mg. Sebastián Severino y buscará generar un espacio de análisis sobre la incidencia de la actividad minera en los procesos productivos, las economías regionales, la generación de oportunidades y el desarrollo económico de Mendoza.
La propuesta forma parte de un ciclo impulsado por la Universidad de Congreso para abordar, desde diferentes perspectivas, los desafíos y oportunidades vinculados con el desarrollo minero provincial y su articulación con los procesos de transición energética.
La minería ocupa actualmente un lugar destacado en el debate sobre el futuro de la matriz productiva de Mendoza. En ese contexto, el Foro propone incorporar distintas miradas que permitan analizar sus dimensiones económicas, ambientales, sociales y territoriales.
El ciclo busca generar un ámbito académico de intercambio que contribuya a una discusión informada sobre sectores estratégicos para el crecimiento de la provincia y la región.
La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, a las 18 h, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.
La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados. Inscripción: CLICK AQUÍ
En pocas palabras
- Foro Minero UC 2026: analizará el impacto de la minería en la economía provincial y nacional.
- Objetivo del encuentro: generar análisis sobre la incidencia minera en procesos productivos y desarrollo económico.
- Temática: se abordarán las dimensiones económicas, ambientales, sociales y territoriales de la minería.