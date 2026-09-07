Abrieron las inscripciones para estudiar chino mandarín gratis en Mendoza: horarios, sedes y cómo anotarse

Estudiantes de nivel primario (5º, 6º y 7º grados), secundario y docentes de toda la provincia tienen la oportunidad de aprender chino mandarín, una de las lenguas más estratégicas e importantes del mundo actual. La capacitación es gratuita y se dicta en forma conjunta entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.