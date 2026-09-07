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Abrieron las inscripciones para estudiar chino mandarín gratis en Mendoza: horarios, sedes y cómo anotarse

La propuesta está destinada a docentes y estudiantes de nivel primario y secundario de la provincia. La formación es gratuita y busca promover el aprendizaje de una de las lenguas más estratégicas del mundo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una de las clases de chino mandarín.

Una de las clases de chino mandarín.

Foto: Gobierno de Mendoza

Estudiantes de nivel primario (5º, 6º y 7º grados), secundario y docentes de toda la provincia tienen la oportunidad de aprender chino mandarín, una de las lenguas más estratégicas e importantes del mundo actual. La capacitación es gratuita y se dicta en forma conjunta entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.

Esta iniciativa busca promover el aprendizaje de un nuevo idioma, impulsar el intercambio cultural e internacionalizar el sistema educativo mendocino.

El Gobierno dio a conocer las fechas de inscripciones para estudiar chino mandarín.

El Gobierno dio a conocer las fechas de inscripciones para estudiar chino mandarín.

Cronograma, sedes y enlaces de preinscripción

Estudiantes de Nivel Primario (5º, 6º y 7º grado)

  • Día y horario: miércoles de 18.30 a 19.30,
  • Sede: CEBJA 3-008 Juan Pedernera (Pedro Molina 300, Ciudad).
  • Preinscripción: formulario de inscripción Primaria (https://forms.gle/P3x78p4YvZrAFgfJ9)

Estudiantes de nivel secundario

  • Lunes de 9.40 a 10.40. Escuela 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz (Rivadavia 350, Ciudad).
  • Lunes de 14:30 a 15:30. Escuela 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz (Rivadavia 350, Ciudad).
  • Jueves de 19 a 20. CEBJA 3-008 Juan Pedernera (Pedro Molina 300, Ciudad).
  • Martes de 18.30 a 19.30. Escuela 4-091 Martín Güemes (Viedma 524, Luján de Cuyo).
  • Jueves de 18.30 a 19.30. Centro Cristóforo Colombo (Tomba 246, Godoy Cruz).
  • Miércoles de 19 a 20,30. Escuela 4-221 Valentín Bianchi (Hipólito Yrigoyen 473, San Rafael).
  • Preinscripción general secundario (Ciudad, Luján y Godoy Cruz): Formulario de inscripción Secundario (https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177)
  • Preinscripción secundario (San Rafael): formulario San Rafael Secundario (https://forms.gle/N9xut1oeHSzbkKXUA)

Docentes

Lunes de 19 a 20.30. CEBJA 3-008 Juan Pedernera (Pedro Molina 300, Ciudad).

Miércoles de 19 a 20.30, CEBJA 3-008 Juan Pedernera (Pedro Molina 300, Ciudad).

Sábados de 9.30 a 11. Instituto Confucio (Patricias Mendocinas 605, Ciudad).

Martes de 18.30 a 19.30. Escuela 1-609 Perito Moreno (Guevara 244, Luján de Cuyo).

Viernes de 19 a 20. Escuela 4-221 Valentín Bianchi (Hipólito Yrigoyen 473, San Rafael).

Preinscripción general docentes (Ciudad y Luján): formulario de inscripción docentes (https://forms.gle/p1jXUdekX5HDFo48A)

Preinscripción docentes (San Rafael): formulario San Rafael docentes (https://forms.gle/D3kqkvo7YjgKXgdK7)

En pocas palabras

  • Inscripciones abiertas: estudiantes de nivel primario y secundario, y docentes pueden aprender chino mandarín gratis en Mendoza.
  • Colaboración Institucional: la iniciativa es conjunta entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.
  • Detalles de Cursos: se detallan horarios, sedes y formularios de preinscripción para los diferentes niveles y ubicaciones geográficas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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