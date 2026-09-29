Javier Milei eligió a un mendocino para que se desempeñe como juez federal de San Juan con competencia electoral tras dejar al margen a dos postulantes oriundos de esa provincia.
Un mendocino fue elegido por Javier Milei para ser juez federal penal y electoral en San Juan
Gonzalo Gassull fue secretario de la Cámara de Apelaciones de Mendoza y es funcionario del nuevo sistema acusatorio
Se trata de Gonzalo Gassull, quien rindió el Concurso 486 para ser ser juez titular del Juzgado Federal 1 de San Juan. Tendrá a cargo doble competencia: causas penales y asuntos electorales en esa provincia.
Luego de atravesar ese proceso académico en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Gassull fue ternado en diciembre de 2024 y propuesto recientemente por el Presidente Javier Milei ante en el Senado Nacional.
En breve, será entrevistado por los consejeros de la comisión de Selección, se llamará a audiencia pública y, finalmente, el Senado nacional votará el pliego del mendocino durante una futura sesión de acuerdo.
El mendocino elegido para ser juez federal en San Juan
Gonzalo Gassull tiene 39 años y se encamina a ser juez titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, que está vacante desde 2022 por la jubilación y retiro de Miguel Ángel Gálvez.
El Consejo de la Magistratura había conformado una terna que incluía a Gonzalo Gassull y a los sanjuaninos Ezequiel Recio Bogni y Gema Guillén Correa.
La designación fue oficializada por Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.
El elegido Gonzalo Gassull se desempeñó como Secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Desde 2024 es director de Oficina Judicial de Cuyo, organismo encargado de gestionar la operatividad del sistema acusatorio federal en la región.
Gonzalo Gassull es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNCuyo y Magíster en Derecho Penal otorgado por la Universidad de Sevilla, España.
Es especialista en Derecho Penal y diplomado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad del Aconcagua.
En pocas palabras
- Juez federal penal: Gonzalo Gassull fue elegido por Javier Milei para ocupar el Juzgado Federal 1 de San Juan.
- Doble competencia: Gassull tendrá a cargo causas penales y asuntos electorales en la provincia.
- Proceso de designación: el mendocino fue ternado por el Consejo de la Magistratura y su pliego será votado en el Senado nacional.