Un mendocino fue elegido por Javier Milei para ser juez federal penal y electoral en San Juan

Gonzalo Gassull, mendocino que se encamina a ser juez federal con competencia Electoral y Penal en San Juan.

En breve, será entrevistado por los consejeros de la comisión de Selección, se llamará a audiencia pública y, finalmente, el Senado nacional votará el pliego del mendocino durante una futura sesión de acuerdo.

El mendocino elegido para ser juez federal en San Juan

Gonzalo Gassull tiene 39 años y se encamina a ser juez titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, que está vacante desde 2022 por la jubilación y retiro de Miguel Ángel Gálvez.

El Consejo de la Magistratura había conformado una terna que incluía a Gonzalo Gassull y a los sanjuaninos Ezequiel Recio Bogni y Gema Guillén Correa.

La designación fue oficializada por Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, oficializó la elección presidencial del mendocino Gonzalo Gassull para ser juez federal en San Juan.

El elegido Gonzalo Gassull se desempeñó como Secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Desde 2024 es director de Oficina Judicial de Cuyo, organismo encargado de gestionar la operatividad del sistema acusatorio federal en la región.

Gonzalo Gassull es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNCuyo y Magíster en Derecho Penal otorgado por la Universidad de Sevilla, España.

Es especialista en Derecho Penal y diplomado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad del Aconcagua.