Condenada a 20 de cárcel pero libre: el futuro de Kumiko Kosaka tras el fallo por abuso sexual

Gabriel Bragagnolo presidió el Tribunal Penal Colegiado que condenó a Kumiko Kosaka a 20 años de prisión por el abuso sexual en el caso Próvolo II.

Fue hasta 2023 cuando el Tribunal integrado por Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Belén Renna la absolvió -junto a otras 8 mujeres, incluida la monja Asunción Martínez, al final del megajuicio Próvolo II. Y porque no se fugó y acudió a todas las audiencias del proceso penal por abuso sexual que comenzó en 2016 tras la denuncia de una alumna.

Lo de condenada pero libre contradijo la pretensión de los abogados de las víctimas del caso Próvolo II. Sergio Salinas había dado razonables argumentos para que Kumiko Kosaka fuera llevada a la Penitenciaría el jueves a la tarde, tras ser condenada. "No tiene familia ni trabajo que la obliguen a mantenerse en el país; podría fugarse y todo lo que se ha conseguido en este proceso quedaría en nada".

Kumiko Kosaka tiene prohibido salir del país

Con todo, el Tribunal Penal Colegiado obligó a la ex monja y ex docente del Instituto Próvolo de nacionalidad japonesa a vivir en Mendoza y le prohibió la salida del país. De hecho, su pasaporte internacional ya fue retenido y quedó depositado en la caja de seguridad del Tribunal.

La sentencia judicial también inhabilitó a Kumiko Kosaka para trabajar con menores de edad durante 10 años, aspecto que también será revisado por la Suprema Corte de Justicia.

Kumiko Kosaka: 2 sentencias contrapuestas en 3 años

Entre 2023 y 2026, el caso Próvolo II se definió 2 veces de manera absolutamente contrapuestas.

Para el Tribunal integrado por Salido, Urciuolo y Renna, Kumiko Kosaka no fue penalmente responsable de los abusos sexuales a chicos hipoacúsicos del Instituto Próvolo.

Entonces, la todavía monja sintió alivio y quedó libre. Y las víctimas experimentaron fuerte enojo con la Justicia y más dolor.

Hace poco más de un mes, en etapa de Casación, la Corte anuló el primer fallo y la condenó con una decisión en mayoría, de más de 300 carillas firmadas por Teresa Day, Silvina Miquel y Julio Gómez. Las dos primeras ordenaron condenar a la ex monja. Gómez, en cambio, votó que la absolución de 2023 debía mantenerse.

Entonces, el panorama y las sensaciones se invirtieron radicalmente para los protagonistas del caso.

En la Corte, Julio Gómez opinó que Kumiko Kosaka debía seguir absuelta; Teresa Day y Silvina Miquel la condenaron por los abusos sexuales en el caso Próvolo II.

La decisión de este jueves de fijar 20 años de cárcel para Kumiko Kosaka coronó lo inevitable. Las víctimas de los abusos sexuales y sus familiares se alegraron y sintieron "paz" por el fallo de la Corte y la condena, como declaró la primera denunciante en Canal 7 horas después.

Del enojo con la Justicia a la paz: víctimas de abusos en el Próvolo II con familiares, el jueves, en el Polo Judicial, en la audiencia que condenó a Kumiko Kosaka a 20 años de cárcel. Fotos: Cristián Lozano

Y la ex monja experimentó la desazón.

La perspectiva de las víctimas, la clave

Tratándose del mismo caso, del mismo expediente y de las mismas pruebas, ¿qué vio la Corte en 2026 que no haya visto el Tribunal que absolvió a Kumiko Kosaka en 2023?

En el voto preopinante, Teresa Day dio cuenta de que el Tribunal integrado por Salido, Urciuolo y Renna no había analizado el caso ni valorado las pruebas desde la perspectiva de las víctimas, "un marco de acción legal, humanitario y psicológico que prioriza los derechos, la dignidad, la seguridad y las necesidades de las personas afectadas por un delito, abuso o situación de violencia", según los especialistas. De una sentencia a la otra cambió el enfoque, la forma de mirar el caso.

De inocentes a culpables o viceversa

Claro está que todos los fallos judiciales pueden apelarse en las instancias superiores. Y ésa es una premisa súper afiatada en los Tribunales del país. De hecho, cualquier fallo mendocino puede ser recurrido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por quien se sienta afectado o disconforme.

Sin embargo, y más allá de los tecnicismos y las explicaciones de los abogados públicos o privados a sus representados, ¿piensa la Justicia en lo que siente el ciudadano común cuando una sentencia se revierte y pasa de ser culpable a inocente o viceversa?