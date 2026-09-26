Complejo, de larguísima duración y con definiciones extremadamente opuestas a través del tiempo y las instancias judiciales. Así podría definirse al proceso penal conocido como Próvolo II por abusos sexuales a chicos hipoacúsicos, que este jueves derivó en la condena a 20 años de prisión para Kumiko Kosaka, ex monja y ex docente del hoy desaparecido Instituto Antonio Próvolo de Luján.
Condenada a 20 de cárcel pero libre: el futuro de Kumiko Kosaka tras el fallo por abuso sexual
La ex monja Kumiko Kosaka debe radicarse en Mendoza para seguir en libertad mientras la Corte revisa la condena que llevó "paz" a las víctimas de abuso sexual
Por estas horas, Kumiko Kosaka se ocupa de cumplir una de las condiciones que impuso el Tribunal Penal Colegiado para permitirle seguir en libertad mientras el fallo no esté firme y sea revisado por la Suprema Corte de Justicia: radicarse en Mendoza, a más tardar la semana próxima. Desde que se fue de la provincia en 2024 -cuando renunció a la orden y a la vida religiosas- vive en Buenos Aires.
¿Por qué Kumiko Kosaka sigue libre?
Condenada a 20 años de cárcel pero libre suena raro o cuanto menos contradictorio, pero el Tribunal Penal Colegiado -con los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González- decidió que Kumiko Kosaka podía esperar la definición de la Corte en libertad en Mendoza porque durante 5 años y 2 meses estuvo detenida con prisión preventiva. Y porque la Corte no resuelve de un día para el otro.
Fue hasta 2023 cuando el Tribunal integrado por Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Belén Renna la absolvió -junto a otras 8 mujeres, incluida la monja Asunción Martínez, al final del megajuicio Próvolo II. Y porque no se fugó y acudió a todas las audiencias del proceso penal por abuso sexual que comenzó en 2016 tras la denuncia de una alumna.
Lo de condenada pero libre contradijo la pretensión de los abogados de las víctimas del caso Próvolo II. Sergio Salinas había dado razonables argumentos para que Kumiko Kosaka fuera llevada a la Penitenciaría el jueves a la tarde, tras ser condenada. "No tiene familia ni trabajo que la obliguen a mantenerse en el país; podría fugarse y todo lo que se ha conseguido en este proceso quedaría en nada".
Kumiko Kosaka tiene prohibido salir del país
Con todo, el Tribunal Penal Colegiado obligó a la ex monja y ex docente del Instituto Próvolo de nacionalidad japonesa a vivir en Mendoza y le prohibió la salida del país. De hecho, su pasaporte internacional ya fue retenido y quedó depositado en la caja de seguridad del Tribunal.
La sentencia judicial también inhabilitó a Kumiko Kosaka para trabajar con menores de edad durante 10 años, aspecto que también será revisado por la Suprema Corte de Justicia.
Kumiko Kosaka: 2 sentencias contrapuestas en 3 años
Entre 2023 y 2026, el caso Próvolo II se definió 2 veces de manera absolutamente contrapuestas.
Para el Tribunal integrado por Salido, Urciuolo y Renna, Kumiko Kosaka no fue penalmente responsable de los abusos sexuales a chicos hipoacúsicos del Instituto Próvolo.
Entonces, la todavía monja sintió alivio y quedó libre. Y las víctimas experimentaron fuerte enojo con la Justicia y más dolor.
Hace poco más de un mes, en etapa de Casación, la Corte anuló el primer fallo y la condenó con una decisión en mayoría, de más de 300 carillas firmadas por Teresa Day, Silvina Miquel y Julio Gómez. Las dos primeras ordenaron condenar a la ex monja. Gómez, en cambio, votó que la absolución de 2023 debía mantenerse.
Entonces, el panorama y las sensaciones se invirtieron radicalmente para los protagonistas del caso.
La decisión de este jueves de fijar 20 años de cárcel para Kumiko Kosaka coronó lo inevitable. Las víctimas de los abusos sexuales y sus familiares se alegraron y sintieron "paz" por el fallo de la Corte y la condena, como declaró la primera denunciante en Canal 7 horas después.
Y la ex monja experimentó la desazón.
La perspectiva de las víctimas, la clave
Tratándose del mismo caso, del mismo expediente y de las mismas pruebas, ¿qué vio la Corte en 2026 que no haya visto el Tribunal que absolvió a Kumiko Kosaka en 2023?
En el voto preopinante, Teresa Day dio cuenta de que el Tribunal integrado por Salido, Urciuolo y Renna no había analizado el caso ni valorado las pruebas desde la perspectiva de las víctimas, "un marco de acción legal, humanitario y psicológico que prioriza los derechos, la dignidad, la seguridad y las necesidades de las personas afectadas por un delito, abuso o situación de violencia", según los especialistas. De una sentencia a la otra cambió el enfoque, la forma de mirar el caso.
De inocentes a culpables o viceversa
Claro está que todos los fallos judiciales pueden apelarse en las instancias superiores. Y ésa es una premisa súper afiatada en los Tribunales del país. De hecho, cualquier fallo mendocino puede ser recurrido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por quien se sienta afectado o disconforme.
Sin embargo, y más allá de los tecnicismos y las explicaciones de los abogados públicos o privados a sus representados, ¿piensa la Justicia en lo que siente el ciudadano común cuando una sentencia se revierte y pasa de ser culpable a inocente o viceversa?
En pocas palabras
- Condena a Kumiko Kosaka: la ex monja fue sentenciada a 20 años de prisión por abuso sexual en el caso Próvolo II.
- Situación procesal: podrá esperar la revisión de la Corte en libertad en Mendoza, cumpliendo ciertas condiciones.
- Reversión judicial: el fallo actual revierte una absolución previa, cambiando el enfoque del análisis de pruebas y testimonios.