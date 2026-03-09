Nación envió más de 300 pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales de la Justicia Federal

Pese al anuncio, el resto de la agenda judicial y política del gobierno de Javier Milei permanece en pausa en el Congreso de la Nación Argentina. Entre los proyectos aún sin definiciones figuran la reforma política para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Ley de Glaciares de Argentina y la cobertura de dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Tribunales Federales (7).jpeg A partir del 5 de agosto los Tribunales Federales incorporarán el sistema acusatorio. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Operativo "Sillones Vacíos" en Justicia

La situación en los tribunales federales y nacionales ha llegado a un punto crítico: actualmente, cerca del 37% de los cargos están vacantes, un récord histórico que pone en riesgo la prestación del servicio de justicia.

Para revertir esto, el Ministerio ha iniciado la verificación de requisitos para:

200 jueces

72 defensores

65 fiscales

El proceso incluye la actualización de antecedentes penales mediante el Registro Nacional de Reincidencia y la revisión de la situación patrimonial de los candidatos ternados por el Consejo de la Magistratura. Aunque el Gobierno busca enviar estos pliegos por tandas, el desafío real estará en el Senado, donde La Libertad Avanza aún no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para las designaciones más sensibles.

Fuentes: A24 y Presidencia de la Nación