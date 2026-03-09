Nación envió más de 300 pliegos para cubrir cargos de jueces y fiscales de la Justicia Federal

El gobierno nacional anunció el envío de 200 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores, en un intento por reducir el alto nivel de vacantes en el Poder Judicial. La medida fue confirmada por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y apunta a cubrir cerca del 37% de los puestos actualmente sin titular.
Según informó el ministerio, el proceso incluye la verificación de antecedentes a través del Registro Nacional de Reincidencia y la revisión patrimonial de los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina. Los pliegos serán enviados al Senado de la Nación Argentina, donde el oficialismo de La Libertad Avanza deberá reunir mayorías calificadas para avanzar con las designaciones, sobre todo de jueces.
En 2023, tras asumir su gestión, Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández para evaluar los nombres, pero no envió nuevas propuestas. Esto generó el agravamiento de una situación que ya existía en la Justicia que es la falta de coberturas de vacantes. En la actualidad, 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están vacantes.
Pese al anuncio, el resto de la agenda judicial y política del gobierno de Javier Milei permanece en pausa en el Congreso de la Nación Argentina. Entre los proyectos aún sin definiciones figuran la reforma política para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Ley de Glaciares de Argentina y la cobertura de dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Operativo "Sillones Vacíos" en Justicia
La situación en los tribunales federales y nacionales ha llegado a un punto crítico: actualmente, cerca del 37% de los cargos están vacantes, un récord histórico que pone en riesgo la prestación del servicio de justicia.
Para revertir esto, el Ministerio ha iniciado la verificación de requisitos para:
- 200 jueces
- 72 defensores
- 65 fiscales
El proceso incluye la actualización de antecedentes penales mediante el Registro Nacional de Reincidencia y la revisión de la situación patrimonial de los candidatos ternados por el Consejo de la Magistratura. Aunque el Gobierno busca enviar estos pliegos por tandas, el desafío real estará en el Senado, donde La Libertad Avanza aún no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para las designaciones más sensibles.
Fuentes: A24 y Presidencia de la Nación