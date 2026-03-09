Maipú impulsa el aceto balsámico como alternativa frente a los desafíos de la vitivinicultura.

Con esta IG, el objetivo es certificar el producto siguiendo los métodos de fabricación utilizados en Módena. Frente a esto, Maipú se presenta como el escenario ideal para garantizar la calidad del mismo y la excelencia en los métodos de producción.

El proyecto pretende impulsar todas las acetaias de Maipú y ponderar la uva criolla, la cual cuenta actualmente con un bajo valor comercial, como variedad ícono del aceto balsámico para todo el mundo, dándole así proyección internacional a Mendoza.

A qué apunta la propuesta

Uno de los impulsores de esta iniciativa es el enólogo Gabriel Guardia, quien a través del proyecto Corazón de Lunlunta promueve que productores de variedades criollas se animen a incursionar en la elaboración de aceto balsámico. La propuesta apunta a diversificar la producción y abrir nuevas oportunidades comerciales, especialmente para uvas que hoy encuentran mayores dificultades para integrarse a la industria del vino.

El crecimiento de esta iniciativa también encuentra respaldo institucional. En abril de 2025, el Concejo Deliberante declaró a Maipú como Capital del Aceto Balsámico, un reconocimiento que busca impulsar el desarrollo de esta producción en el departamento.

Como parte de ese proceso, ya se realizó la primera Vendimia del Aceto Balsámico, un evento que reunió a referentes de la gastronomía y la enología en el predio de Corazón de Lunlunta. El proyecto cuenta con la participación de figuras como Alejandro Vigil, Gabriel Guardia, José Luis Saldaña y Juan Manuel Saldaña, quienes trabajan para posicionar este producto como una nueva expresión de la identidad vitivinícola mendocina.