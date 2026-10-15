Procesaron a la "banda de los mendocinos" de Facundo Leal por la causa de corrupción en ARSAT

Procesaron y embargaron a Facundo Leal por la causa ARSAT. El juez desestimó el pedido de prisión preventiva.

En el caso de Leal, Boschin y Pablo Gastón Pagani -exfuncionario de ARSAT allegado a Leal-, el magistrado dictó el procesamiento por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo. Además, el juez ordenó embargos por $3.000 millones. La defensa adelantó que apelará la decisión.

La causa que comenzó con una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico de ARSAT terminó destapando a una presunta trama de coimas, direccionamiento de contratos y sobreprecios. Durante la investigación, los allanamientos en los departamentos de Leal permitieron hallar valijas con millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de espionaje, como contó Diario UNO.

El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. Sin embargo, el mendocino Leal continúa bajo arresto domiciliario en la causa que investiga el hallazgo de estupefacientes.

Los dólares de Facundo Leal secuestrados en Mendoza

El escándalo escaló con los allanamientos en las propiedades de Facundo Leal, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. En las torres Thays de calle Boulogne Sur Mer, se secuestraron U$S1,7 millones en efectivo.

A ese hallazgo se suman los U$S650.000 encontrados en su departamento de Palermo, en un procedimiento en el que también se secuestraron ketamina, cocaína y drogas sintéticas y equipos de espionaje, lo que derivó en la nueva causa que lo mantiene con prisión preventiva domiciliaria.

Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

El robo que destapó la investigación

La investigación por las presuntas irregularidades en ARSAT comenzó a partir del robo y los daños detectados en un predio de ALS en San Fernando, donde la empresa estatal guardaba equipamiento tecnológico destinado al desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica.

El 4 de enero de 2024, empleados de ARSAT descubrieron faltantes y daños en contenedores especiales que almacenaban materiales.

El perjuicio denunciado por ese episodio fue calculado en U$S151 millones, además de montos en pesos que, según el expediente sumaban más de $5 millones.

Las deficiencias detectadas en el depósito y la revisión de los contratos entre ARSAT y ALS llevaron a profundizar la investigación sobre la relación comercial entre ambas empresas.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS, con pagos por U$S1,7 millones y $32 millones.

La hipótesis sostiene que funcionarios de ARSAT habrían intervenido para que ALS obtuviera y conservara contratos.

A esas presuntas irregularidades se suman sospechas sobre la inclusión de prestaciones que no se habrían realizado, precios inflados y el acceso anticipado a información sobre las ofertas de competidores.

Como parte de la prueba, el juez analizó chats de WhatsApp, llamados telefónicos, geolocalizaciones, documentación administrativa y peritajes sobre dispositivos electrónicos. En los mensajes incorporados al expediente aparecen referencias a cerrar contratos antes de las licitaciones, simular servicios y entregar dinero a funcionarios.

Las fallas de seguridad en el depósito de ALS

Otro de los puntos centrales de la investigación son las condiciones del predio donde se almacenaba el equipamiento de ARSAT.

Según el expediente, el lugar no habría cumplido con los requisitos de seguridad previstos en el pliego de contratación: las cámaras no grababan, no había monitoreo, algunos sectores del cerco electrificado estaban fuera de servicio y había un solo vigilador por turno.

Para el magistrado, hay suficientes indicios de que esas deficiencias habrían facilitado el robo y los daños que dieron origen a la causa.

La pesquisa también apunta a presuntos beneficios entregados a funcionarios, que habrían incluido dinero en efectivo, pasajes aéreos y otras prestaciones.

Los procesados de la causa ARSAT

Además de Leal, Boschin y Pagani, la resolución alcanzó a otros exfuncionarios y a directivos de ALS.

Gerardo Boschin fue procesado y embargado junto con Facundo Leal, por la causa ARSAT.

El mendocino Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez fueron procesados por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En relación con el presunto pago de dádivas, el juez declaró la falta de mérito para ambos y dispuso que la investigación continúe.

Por su parte, Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Leonardo Padilla, Sofía Varela Vizgarra y Santiago Miguel Pando, vinculados a ALS, fueron procesados por su presunta participación en el direccionamiento de las contrataciones y por cohecho activo.

El magistrado ordenó embargos de hasta $3.000 millones para Leal, Boschin y Pagani, y de hasta $2.500 millones para varios empresarios y para la propia compañía. También dispuso restricciones para disponer de determinados bienes y la prohibición de salida del país de los imputados.