Un juez prohibió y ordenó "eliminar" contenidos periodísticos sobre el streaming en el ex COSE

La medida, señaló el juez, "comprende a toda aquella publicación, contenido, imagen, dato o referencia que, de manera directa o indirecta, facilite la identificación de los jóvenes involucrados, aun cuando no se consigne su nombre y apellido".

En las publicaciones en cuestión, Diario UNO jamás reveló las identidades de los menores de edad, así como tampoco mostró sus rostros, para no vulnerar sus derechos y preservar la investigación que los tiene como protagonistas.

La intervención del juez penal juvenil Eduardo Brandi fue motivada por un planteo de la Directora de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, Bettiana Tomasella.

En su escrito, la funcionaria consideró que "el contenido de la entrevista indirectamente facilita la identificación del adolescente en cuestión".

La Convención de los Derechos del Niño, entre otras disposiciones referidas a los menores de edad, fue la norma esgrimida por el magistrado Brandi para resolver de acuerdo a lo solicitado por licenciada Tomasella.