(Nota del editor: este artículo contenía más información, pero por orden del juez Eduardo A. Brandi, del Tribunal Penal Juvenil, esos datos fueron suprimidos para evitar cualquier referencia que permita identificar a los menores).
Polémica
Qué se sabe de los jóvenes que participaron del streaming desde el ex COSE
Uno tenía 16 años cuando ocurrió el ataque en Las Heras que se le atribuye
Apareció junto a otro chico en un streaming. La conexión duró 6 minutos ¿Pero quién es?
Al muchacho se le atribuye un intento de homicidio agravado. En octubre de 2025, fue capturado durante un control policial.
El antecedente de los presos de San Felipe
En julio ya se había conocido otro caso de participación en un streaming desde una cárcel mendocina. Cinco internos de San Felipe conversaron mediante OmeTV con Valentino Melo, un streamer de Berazategui.
Una requisa posterior en el módulo 8B permitió secuestrar los teléfonos de los involucrados. Los internos fueron sumariados y trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil de Almafuerte I, en Cacheuta, donde rige un régimen estricto de control.
En pocas palabras
- Streaming en Ex COSE: jóvenes participaron de una transmisión en vivo desde el centro de menores.
- Antecedentes delictivos: a uno de los involucrados se le atribuye un intento de homicidio agravado.
- Casos similares: se recuerda otro incidente de streaming realizado por internos de la cárcel de San Felipe.
Resumen generado por Thinkindot AI