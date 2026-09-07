Qué se sabe de los jóvenes que participaron del streaming desde el ex COSE

Una imagen de "el tirador de la bicicleta" que difundió en su momento el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El antecedente de los presos de San Felipe

En julio ya se había conocido otro caso de participación en un streaming desde una cárcel mendocina. Cinco internos de San Felipe conversaron mediante OmeTV con Valentino Melo, un streamer de Berazategui.

Una requisa posterior en el módulo 8B permitió secuestrar los teléfonos de los involucrados. Los internos fueron sumariados y trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil de Almafuerte I, en Cacheuta, donde rige un régimen estricto de control.