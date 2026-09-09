Horror total en un basural. El hallazgo de una bebé recién nacida muerta dentro de una bolsa generó una investigación en Caleta Olivia, Santa Cruz, mientras las autoridades mantienen hermetismo sobre las circunstancias del caso en el avance de una fuerte investigación.
Horror en un basural: encontraron a una bebé muerta dentro de una bolsa y un perro casi se come el cuerpo
El cuerpo de una bebé de 37 a 40 semanas fue encontrado en un basural de Caleta Olivia. Investigan cómo llegó hasta ese lugar
Un perro callejero comenzó a revolver una bolsa negra en busca de comida. Y una persona que circulaba por el sector advirtió lo que había en su interior y dio aviso de inmediato a la Policía.
A partir de la denuncia se desplegó un operativo con la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Criminalística, que trabajaron en el lugar para preservar la escena y reunir los primeros elementos de la investigación.
Qué se sabe sobre la bebé hallada en un basural
Según informó La Opinión Austral, los primeros análisis permitieron establecer que se trataba de una bebé de entre 37 y 40 semanas de gestación, es decir, en una etapa avanzada del embarazo.
Los investigadores también detectaron lesiones que serían compatibles con la presencia de animales. Por ese motivo, el cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde se dispuso la realización de la autopsia para determinar mayores detalles.
Hasta el momento no trascendieron públicamente las circunstancias en las que se produjo la muerte ni quién dejó el cuerpo en el basural, aunque buscan a familiares de la menor.
La causa quedó en manos del juez Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1, quien ordenó distintas medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y establecer cómo llegó el cuerpo de la niña hasta ese sitio.
En tanto, va a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y tomarán declaraciones a vecinos de la zona, con el objetivo de obtener información que permita identificar movimientos o personas vinculadas al macabro episodio.
Además, se emitieron alertas a hospitales de la zona para que informen si reciben a una mujer que presente signos compatibles con un parto reciente o un aborto.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: bebé muerta en avanzado estado de gestación fue encontrada en un basural de Caleta Olivia.
- Investigación en curso: perro encontró el cuerpo en una bolsa; se investigan lesiones y circunstancias de la muerte.
- Medidas judiciales: se revisan cámaras, se toman testimonios y se emiten alertas a hospitales para dar con familiares.