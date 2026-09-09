Horror en un basural: encontraron a una bebé muerta dentro de una bolsa y un perro casi se come el cuerpo

La Policía de Caleta Olivia encontró el cuerpo de la bebé. Un horror. Imagen ilustrativa.

Qué se sabe sobre la bebé hallada en un basural

Según informó La Opinión Austral, los primeros análisis permitieron establecer que se trataba de una bebé de entre 37 y 40 semanas de gestación, es decir, en una etapa avanzada del embarazo.

Los investigadores también detectaron lesiones que serían compatibles con la presencia de animales. Por ese motivo, el cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde se dispuso la realización de la autopsia para determinar mayores detalles.

Hasta el momento no trascendieron públicamente las circunstancias en las que se produjo la muerte ni quién dejó el cuerpo en el basural, aunque buscan a familiares de la menor.

La causa quedó en manos del juez Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1, quien ordenó distintas medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y establecer cómo llegó el cuerpo de la niña hasta ese sitio.

En tanto, va a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y tomarán declaraciones a vecinos de la zona, con el objetivo de obtener información que permita identificar movimientos o personas vinculadas al macabro episodio.

Además, se emitieron alertas a hospitales de la zona para que informen si reciben a una mujer que presente signos compatibles con un parto reciente o un aborto.