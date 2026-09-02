Tragedia familiar: manipulaba un arma y mató a su sobrina de 11 meses

En la misma unidad sanitaria fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la lactante fallecida. La joven ingresó con un impacto de proyectil que le ingresó por la espalda y presentó orificio de salida, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y permanece internada con riesgo de vida.

Detención del imputado y avance de la causa judicial

Ante la gravedad del escenario y el testimonio recolectado en el lugar, las fuerzas de seguridad ordenaron la detención de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, quien fue trasladado a la Comisaría 5ta de Lanús. Las actuaciones determinaron que el acusado es hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18 años, progenitor de la bebé asesinada.

La hipótesis principal de los investigadores señala a Barrios como quien accionó la pistola mientras la manipulaba delante de sus familiares.

Tras resguardar la vivienda para el trabajo pericial de la Policía Científica, la Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa, quedando el imputado a disposición de la fiscalía interviniente.