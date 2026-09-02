Un trágico episodio conmociona al partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Un joven de 22 años fue detenido por la Policía luego de haber matado a su sobrina de apenas 11 meses y dejado en grave estado a su cuñada, tras efectuar un disparo de arma de fuego mientras, presuntamente, manipulaba una pistola en el interior de una vivienda.
Tragedia familiar: manipulaba un arma y mató a su sobrina de 11 meses
El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús. La madre de la menor permanece internada en estado crítico tras ser operada en el Hospital Evita.
El dramático traslado al Hospital Evita y el fallecimiento de la bebé
El sangriento suceso tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle San Judas, en la localidad de Villa Diamante. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, las autoridades fueron alertadas tras un llamado al servicio de emergencias que daba cuenta de una joven y una bebé heridas por el impacto de un proyectil.
De manera inmediata, personal del SAME se desplazó hasta la escena del hecho para asistir a las víctimas. La menor, identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales, de 11 meses, presentaba una herida de bala en la zona izquierda del abdomen con orificio de salida en el muslo y la pierna derecha. Pese al rápido traslado y al trabajo de los médicos del Hospital Evita de Lanús, la gravedad de la lesión provocó el fallecimiento de la pequeña.
En la misma unidad sanitaria fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la lactante fallecida. La joven ingresó con un impacto de proyectil que le ingresó por la espalda y presentó orificio de salida, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y permanece internada con riesgo de vida.
Detención del imputado y avance de la causa judicial
Ante la gravedad del escenario y el testimonio recolectado en el lugar, las fuerzas de seguridad ordenaron la detención de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, quien fue trasladado a la Comisaría 5ta de Lanús. Las actuaciones determinaron que el acusado es hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18 años, progenitor de la bebé asesinada.
La hipótesis principal de los investigadores señala a Barrios como quien accionó la pistola mientras la manipulaba delante de sus familiares.
Tras resguardar la vivienda para el trabajo pericial de la Policía Científica, la Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa, quedando el imputado a disposición de la fiscalía interviniente.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: Un joven de 22 años mató a su sobrina de 11 meses en Lanús.
- Estado crítico: La madre de la bebé, de 18 años, se encuentra internada tras ser operada.
- Detención: El tío de la menor fue detenido e imputado por homicidio agravado.