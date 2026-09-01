Un importante procedimiento llevado a cabo por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y la Dirección de Investigaciones permitió asestar otro duro golpe a la venta de drogas en el Gran Mendoza. Es que un operativo desplegado en Guaymallén, los efectivos lograron incautar un cargamento de casi 34 kilos de cocaína y una importante suma en moneda extranjera.
Golpe al narcotráfico en Guaymallén: secuestraron casi 34 kilos de cocaína y U$S18.200
Personal de la Policía contra el Narcotráfico realizó un operativo con 3 detenidos. "Seguimos golpeando donde más les duele", destacó la ministra Mercedes Rus
El operativo concluyó con la detención de 3 personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Durante los registros, además de los casi 34 kilogramos de la sustancia blanca, los efectivos secuestraron U$S18.200 en efectivo y otros elementos "de interés para la causa".
Según destacaron las autoridades, el secuestro evitó que una importante cantidad de dosis de cocaína ingresara al circuito de comercialización ilegal en las calles mendocinas.
"Una batalla que vamos a dar todos los días"
Tras la concreción del procedimiento, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, ponderó la labor de las fuerzas de seguridad y remarcó la importancia de afectar las estructuras financieras de estas organizaciones.
"Son casi 34 kilos de cocaína que no van a llegar a las calles. Seguimos golpeando donde más les duele, sobre la droga, el dinero y quienes sostienen estos negocios", expresó la funcionaria provincial.
Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad felicitó a las brigadas actuantes: "Felicitaciones a los equipos de Investigaciones y de Policía contra el Narcotráfico por el trabajo, la investigación y la precisión para concretar este golpe. Esta es una batalla larga y la vamos a dar todos los días con la Policía de Mendoza".
En pocas palabras
- Golpe al narcotráfico: incautaron casi 34 kilos de cocaína y U$S18.200 en Guaymallén.
- Detenidos: tres personas fueron puestas a disposición de la Justicia Federal tras el operativo.
- Declaraciones: la ministra Mercedes Rus destacó el impacto en las estructuras financieras de las organizaciones.