Golpe al narcotráfico en Guaymallén: secuestraron casi 34 kilos de cocaína y U$S18.200

Efectivos de Narcotráfico controlan los elementos secuestrados. Foto: X de Mercedes Rus

"Una batalla que vamos a dar todos los días"

Tras la concreción del procedimiento, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, ponderó la labor de las fuerzas de seguridad y remarcó la importancia de afectar las estructuras financieras de estas organizaciones.

"Son casi 34 kilos de cocaína que no van a llegar a las calles. Seguimos golpeando donde más les duele, sobre la droga, el dinero y quienes sostienen estos negocios", expresó la funcionaria provincial.

Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad felicitó a las brigadas actuantes: "Felicitaciones a los equipos de Investigaciones y de Policía contra el Narcotráfico por el trabajo, la investigación y la precisión para concretar este golpe. Esta es una batalla larga y la vamos a dar todos los días con la Policía de Mendoza".