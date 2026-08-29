Quién es la Reina del Sur, la líder narco que fue expulsada del país

La mujer cuando fue detenida por narcotráfico.

Las pruebas de narcotráfico contra la Reina del Sur

Las escuchas telefónicas fueron centrales en la investigación por narcotráfico. En ellas se escuchó a Marisol Saavedra coordinar la logística de recepción de los cargamentos lanzados desde el aire. Emisarios desde Bolivia definían fechas y horarios, mientras ella organizaba desde el terreno a las personas y vehículos necesarios. En una de esas comunicaciones un interlocutor la saludó como Reina del Sur, lo que consolidó el apodo.

En un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario, la condenó el 26 de mayo de 2025 a 8 años de prisión y una multa de $950.000 como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de comercialización y transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Sus hijos y los otros dos colaboradores recibieron penas de 4 años de prisión y multas de $380.000 cada uno como partícipes secundarios del narcotráfico.

NARCO EXPULSADA



En un operativo de Migraciones, en conjunto con el SPF, expulsamos del país a Marisol Saavedra Chungara, alias “La Reina del Sur”, líder de una organización narcocriminal con base en el barrio porteño 1-11-14 de Flores.



Esta ciudadana boliviana cumplía una… pic.twitter.com/ZIuIcUDwFO — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) August 27, 2026

Antes de este caso, Marisol Saavedra ya tenía un antecedente en Bolivia: en marzo de 2009 fue detenida al intentar ingresar a Argentina con 24 kilos de cocaína ocultos en cajones de verduras.

Tras la condena argentina, el jueves pasado el Ministerio de Seguridad de Argentina anunció su expulsión del país. La medida fue ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones junto con el Servicio Penitenciario Federal. Según el comunicado oficial, la narcotraficante no podrá volver a ingresar a territorio argentino.