Marisol Saavedra Chungara, ciudadana boliviana nacida en Santa Cruz, es conocida como la Reina del Sur. El apodo, que ella misma aceptaba con risas en conversaciones interceptadas, proviene del personaje de la novela de Arturo Pérez-Reverte y de la serie televisiva basada en ella. Hasta su detención vivía en la villa 1-11-14 del barrio de Flores, en Buenos Aires. La Justicia argentina la identificó como la líder de una organización de narcotráfico transnacional que utilizaba vuelos clandestinos desde Bolivia.
Quién es la Reina del Sur, la líder narco que fue expulsada del país
Según el comunicado oficial, la narcotraficante no podrá volver a ingresar a territorio argentino
El 19 de enero de 2022, personal policial detectó una avioneta que sobrevoló varias veces un campo en la localidad de Rancagua, en la provincia de Buenos Aires, y arrojó paquetes. Ese mismo día fueron detenidos Marisol Saavedra, sus hijos Juliana Saavedra y Mauricio Saavedra, el brasileño Elves García de Olivera y el paraguayo Denicio Zacarías Reyes.
En el operativo por narcotráfico se incautaron inicialmente alrededor de 130 kilos de cocaína. Meses después, tras denuncias de trabajadores rurales, se hallaron más bultos en zonas cercanas, elevando el total vinculado al caso a aproximadamente 289 kilos de clorhidrato de cocaína.
Las pruebas de narcotráfico contra la Reina del Sur
Las escuchas telefónicas fueron centrales en la investigación por narcotráfico. En ellas se escuchó a Marisol Saavedra coordinar la logística de recepción de los cargamentos lanzados desde el aire. Emisarios desde Bolivia definían fechas y horarios, mientras ella organizaba desde el terreno a las personas y vehículos necesarios. En una de esas comunicaciones un interlocutor la saludó como Reina del Sur, lo que consolidó el apodo.
En un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario, la condenó el 26 de mayo de 2025 a 8 años de prisión y una multa de $950.000 como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de comercialización y transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Sus hijos y los otros dos colaboradores recibieron penas de 4 años de prisión y multas de $380.000 cada uno como partícipes secundarios del narcotráfico.
Antes de este caso, Marisol Saavedra ya tenía un antecedente en Bolivia: en marzo de 2009 fue detenida al intentar ingresar a Argentina con 24 kilos de cocaína ocultos en cajones de verduras.
Tras la condena argentina, el jueves pasado el Ministerio de Seguridad de Argentina anunció su expulsión del país. La medida fue ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones junto con el Servicio Penitenciario Federal. Según el comunicado oficial, la narcotraficante no podrá volver a ingresar a territorio argentino.
En pocas palabras
- Reina del Sur: Identificaron a Marisol Saavedra como líder narco transnacional en Buenos Aires.
- Operativo: detuvieron a Saavedra y cómplices tras arrojar cocaína desde avioneta en 2022.
- Condena y Expulsión: fue condenada a 8 años de prisión y expulsada de Argentina.