Qué fue de la vida del famoso "bebé fumador"

Cada vez que sus padres intentaban negarle o quitarle un cigarrillo, Ardi padecía intensas crisis de abstinencia: rompía en llanto, gritaba descontroladamente y llegaba a golpearse la cabeza contra las paredes. Ante la repercusión y presión internacional, las autoridades del gobierno de Indonesia decidieron intervenir para brindarle asistencia médica y psicológica.

En julio de 2010, Ardi viajó en compañía de su madre a la capital, Yakarta, para someterse a un tratamiento de rehabilitación intensivo. A lo largo de un mes, un equipo de especialistas trabajó para mantenerlo distraído e involucrado en juegos, dinámicas deportivas y la interacción con otros chicos. La meta central era sustituir de forma gradual la dependencia al cigarrillo por conductas y hábitos sanos.

El proceso terapéutico dio frutos. Tiempo después, la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático confirmó de manera oficial que el nene había logrado dejar el hábito y ya no reclamaba cigarrillos.

El reemplazo de una adicción por otra: la batalla contra la comida

Pese al éxito inicial, la recuperación sumó un nuevo obstáculo. Tras alejarse de la nicotina, Ardi comenzó a canalizar la ansiedad a través de la ingesta compulsiva de alimentos de alto contenido calórico.

A la edad de 5 años, el nene alcanzó un peso de casi 24 kilos, lo que representaba unos seis kilos por encima del rango recomendado para su edad y contextura física. Su nivel de ingesta era desmedido: en un solo almuerzo o cena podía consumir tres muslos de pollo, dos platos de sopa con albóndigas y leche condensada.

Frente a este escenario, debió encarar una segunda fase de rehabilitación con el acompañamiento de profesionales y una nutricionista. Se reestructuró por completo su menú hacia un plan alimentario balanceado -rico en pescados, frutas y verduras-, combinado con rutinas de juego y ejercicio físico.

Así está actualmente Ardi Rizal, el otrora "bebé fumador".

A más de una década de la viralización de su historia, Ardi es considerado una de las personas más jóvenes a nivel mundial en recuperarse de una adicción al tabaco. Ya con 14 años, asiste a la escuela primaria y sostiene una estricta dieta a base de pescado y vegetales para mantener un peso adecuado.