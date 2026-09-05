En el año 2010, una serie de imágenes causó enorme conmoción a nivel global: un niño de tan solo 2 años caminaba en pañales mientras fumaba plácidamente un cigarrillo. El protagonista era Ardi Rizal, un pequeño oriundo de Indonesia que había desarrollado una peligrosa adicción a la nicotina, alcanzando un consumo de hasta 40 cigarrillos diarios.
Qué fue de la vida del famoso "bebé fumador"
Sus imágenes en pañales con un cigarrillo en la boca conmocionaron al mundo en 2010. Tras superar una severa adicción a la nicotina y una posterior etapa de adicción a la comida, hoy cursa la escuela y lleva una vida saludable.
La masiva difusión del caso provocó la indignación de la opinión pública internacional y puso bajo la lupa un grave problema de salud global. Según las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco es responsable de más de 7 millones de muertes al año, una cifra que incluye a más de 1,6 millones de no fumadores expuestos al humo ambiental.
La adicción de Ardi Rizal
Ardi creció en una humilde aldea situada en la isla de Sumatra. Conforme al relato de sus propios padres, fue su padre quien le ofreció el primer cigarrillo cuando el nene tenía apenas 18 meses de vida. Solo medio año después, la dependencia era tal que el pequeño fumaba cerca de dos paquetes por día.
Cada vez que sus padres intentaban negarle o quitarle un cigarrillo, Ardi padecía intensas crisis de abstinencia: rompía en llanto, gritaba descontroladamente y llegaba a golpearse la cabeza contra las paredes. Ante la repercusión y presión internacional, las autoridades del gobierno de Indonesia decidieron intervenir para brindarle asistencia médica y psicológica.
En julio de 2010, Ardi viajó en compañía de su madre a la capital, Yakarta, para someterse a un tratamiento de rehabilitación intensivo. A lo largo de un mes, un equipo de especialistas trabajó para mantenerlo distraído e involucrado en juegos, dinámicas deportivas y la interacción con otros chicos. La meta central era sustituir de forma gradual la dependencia al cigarrillo por conductas y hábitos sanos.
El proceso terapéutico dio frutos. Tiempo después, la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático confirmó de manera oficial que el nene había logrado dejar el hábito y ya no reclamaba cigarrillos.
El reemplazo de una adicción por otra: la batalla contra la comida
Pese al éxito inicial, la recuperación sumó un nuevo obstáculo. Tras alejarse de la nicotina, Ardi comenzó a canalizar la ansiedad a través de la ingesta compulsiva de alimentos de alto contenido calórico.
A la edad de 5 años, el nene alcanzó un peso de casi 24 kilos, lo que representaba unos seis kilos por encima del rango recomendado para su edad y contextura física. Su nivel de ingesta era desmedido: en un solo almuerzo o cena podía consumir tres muslos de pollo, dos platos de sopa con albóndigas y leche condensada.
Frente a este escenario, debió encarar una segunda fase de rehabilitación con el acompañamiento de profesionales y una nutricionista. Se reestructuró por completo su menú hacia un plan alimentario balanceado -rico en pescados, frutas y verduras-, combinado con rutinas de juego y ejercicio físico.
A más de una década de la viralización de su historia, Ardi es considerado una de las personas más jóvenes a nivel mundial en recuperarse de una adicción al tabaco. Ya con 14 años, asiste a la escuela primaria y sostiene una estricta dieta a base de pescado y vegetales para mantener un peso adecuado.
En pocas palabras
- Bebe fumador: Ardi Rizal superó una adicción a la nicotina a los 2 años y una posterior a la comida.
- Rehabilitación: Tras tratamiento intensivo, logró dejar el cigarrillo y luego controló su ingesta de alimentos.
- Actualidad: Hoy asiste a la escuela y mantiene una vida saludable con dieta y ejercicio.