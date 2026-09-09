Quién es el hombre que fue asesinado por su esposa jubilada de un certero disparo en la cabeza

El llamado al hijo del hombre asesinado y la escena del crimen

Tras cometer un disparo letal, la presunta autora del matricidio/homicidio, Blanca Susana Argatt (79), tomó el teléfono y se comunicó desesperada con uno de sus hijos, quien reside a escasos metros del lugar del crimen, para confesarle la tragedia que acababa de suceder.

Al arribar a la vivienda familiar, el hombre se encontró con un cuadro desgarrador: su padre asesinado yacía tendido en el suelo de una de las habitaciones, ya sin signos vitales y con una evidente lesión de arma de fuego en la cabeza. De inmediato, dio aviso a las fuerzas de seguridad.

Cuando personal de la comisaría jurisdiccional llegó al domicilio, la mujer se encontraba en un evidente estado de shock.

Los uniformados de Tucumán constataron el deceso de Manuel Hipólito Rodríguez e identificaron que, a los pies del cuerpo, se hallaba el arma de fuego utilizada, supuestamente por la jubilada: un revólver Magnum Taurus calibre .357, el cual contenía en su interior dos vainas servidas y cuatro cartuchos listos para ser percutidos.

Investigación en curso por el crimen en Tucumán

Ante la gravedad del crimen, se hizo presente en la escena de la tragedia el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad de Homicidios II, junto al auxiliar fiscal Miguel Fernández, acompañados por equipos del Cuerpo Científico de Investigaciones Fiscales (CCIF).

Los peritos trabajaron durante el resto de la madrugada levantando rastros y evidencias claves para reconstruir la dinámica de la tragedia, que terminó con un hombre asesinado.

En cuanto a la situación legal de la jubilada, la acusada quedó en libertad mientras avanza la causa y los investigadores de Tucumán analizan los testimonios que describen un presunto contexto de violencia de género sostenido durante años.