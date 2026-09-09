"Muerto el perro, se acabó la rabia": la jubilada de 79 años que mató a su esposo de un disparo en la cabeza

Al llamado de auxilio le siguió la lapidaria sentencia sobre el refrán popular. Cuando el hijo arribó desesperado al domicilio, escuchó las palabras de su madre y corrió hacia la habitación donde dormía habitualmente su padre, hallándolo ya sin vida. Inmediatamente dio aviso a la Policía.

El misterio del arma y los indicios previos

Uno de los grandes interrogantes que desvela por estas horas a la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de la investigación junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), es la procedencia del arma homicida.

Los tres hijos del matrimonio declararon ante las autoridades que desconocían por completo que sus padres tuvieran un arma de fuego en su poder.

Asimismo, los peritos de Tucumán analizan si la víctima se encontraba durmiendo o si pudo haber ingerido algún tipo de medicación previa que facilitara el ataque, por lo que se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos y forenses complementarios.

Años de infierno antes del homicidio

Pese a la gravedad del hecho, la Justicia dispuso que la mujer recupere la libertad y permanezca al resguardo en la casa de uno de sus familiares.

La decisión se fundamentó en su avanzada edad (79 años) y, fundamentalmente, en los múltiples testimonios que comenzaron a robustecer la hipótesis de que la imputada sufría un prolongado contexto de violencia de género.