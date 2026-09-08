Streaming en el ex COSE: sancionarán a los dos jóvenes involucrados pero aún no hallaron el celular

Respecto a la via de ngreso de los teléfonos, señaló que suelen detectarse "al momento de las visitas o de los ingresos de los jóvenes después de sus permisos", aunque remarcó que no descartan ninguna hipótesis sobre el personal: "Se investiga tanto el actuar de los jóvenes y sus familias como de los operadores por acción, omisión o negligencia".

El funcionario reveló además una particularidad normativa del fuero: la prohibición de celulares está legislada para carceles de adultos, pero no existe un marco específico para menores. "Nosotros este bache legal lo hemos cubierto con la decisión de poner la prohibición en las normas de disciplina del lugar", precisó. La transmisión no autorizada constituye una falta grave que ya fue elevada a la jueza de la causa y afectará de manera directa los legajos de los implicados al momento de solicitar beneficios o salidas.

Adecuación por la baja de imputabilidad y prevención escolar

El episodio ocurre en simultáneo con la implementación de la nueva ley nacional que habilita el ingreso provisorio de menores de 14 y 15 años. Actualmente, el centro alberga a 45 jóvenes de entre 16 y 20 años, por lo que se debieron realizar reestructuraciones operativas para cumplir con la separación obligatoria por edades.

Investigan si el aparato ingresó durante las visitas familiares, en un permiso de salida o por una falla en los controles del personal.

"Hemos movido el sector que era de mujeres donde históricamente tenemos muy poca presencia a otro espacio, y ese pabellón, que tiene mayores medidas de seguridad, estará destinado para los chicos de 14 y 15 años", detalló Patiño.

La readecuación se suma a un centro de monitoreo equipado con 122 cámaras.

Finalmente, el director de la DRPJ enfatizó que llevarán charlas de concientización a las escuelas para alertar sobre la responsabilidad penal: "Muchas acciones en la comunidad de jóvenes, lejos de ser bromas, no dejan de ser delitos con víctimas reales".