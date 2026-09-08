Streaming en el ex COSE: sancionarán a los dos jóvenes involucrados pero aún no hallaron el celular

La viralización de un video grabado por jóvenes alojados en el ex COSE mientras realizaban una transmisión en vivo encendió las alarmas en el sistema penal juvenil de Mendoza. Tras el impacto del hecho, Daniel Patiño, titular de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), brindó detalles en radio Nihuil sobre la investigación en curso.
Explicó el escenario institucional en medio de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Imputabilidad.
Investigación, requisas y el "bache legal" de la tecnología
Apenas se tomó conocimiento del video, las autoridades activaron protocolos de inspección en el predio. "Iniciamos las medidas de investigación y también las medidas preventivas, básicamente las requisas a fin de dar con los aparatos", explicó Patiño.
Respecto a la via de ngreso de los teléfonos, señaló que suelen detectarse "al momento de las visitas o de los ingresos de los jóvenes después de sus permisos", aunque remarcó que no descartan ninguna hipótesis sobre el personal: "Se investiga tanto el actuar de los jóvenes y sus familias como de los operadores por acción, omisión o negligencia".
El funcionario reveló además una particularidad normativa del fuero: la prohibición de celulares está legislada para carceles de adultos, pero no existe un marco específico para menores. "Nosotros este bache legal lo hemos cubierto con la decisión de poner la prohibición en las normas de disciplina del lugar", precisó. La transmisión no autorizada constituye una falta grave que ya fue elevada a la jueza de la causa y afectará de manera directa los legajos de los implicados al momento de solicitar beneficios o salidas.
Adecuación por la baja de imputabilidad y prevención escolar
El episodio ocurre en simultáneo con la implementación de la nueva ley nacional que habilita el ingreso provisorio de menores de 14 y 15 años. Actualmente, el centro alberga a 45 jóvenes de entre 16 y 20 años, por lo que se debieron realizar reestructuraciones operativas para cumplir con la separación obligatoria por edades.
"Hemos movido el sector que era de mujeres donde históricamente tenemos muy poca presencia a otro espacio, y ese pabellón, que tiene mayores medidas de seguridad, estará destinado para los chicos de 14 y 15 años", detalló Patiño.
La readecuación se suma a un centro de monitoreo equipado con 122 cámaras.
Finalmente, el director de la DRPJ enfatizó que llevarán charlas de concientización a las escuelas para alertar sobre la responsabilidad penal: "Muchas acciones en la comunidad de jóvenes, lejos de ser bromas, no dejan de ser delitos con víctimas reales".
En pocas palabras
- Streaming en el ex COSE: no se encontró el celular y sancionarán a los jóvenes involucrados en la transmisión.
- Investigación en curso: se indaga el ingreso de los celulares y la posible complicidad del personal.
- Nuevos ingresos: el centro se adecúa para recibir a menores de 14 y 15 años tras la baja de imputabilidad.