Compró una moto para trabajar, la destrozó en la Ruta 7 y Vialidad Nacional deberá pagarle casi $2 millones

El accidente ocurrió en la ruta 7, a la altura del Acceso Este, en Guaymallén cuando el motociclista se topó con un enorme pozo que le destrozó la moto.

Según se pudo peritar más tarde el pozo era de 1,25 metros de largo y 7 centímetros de profundidad, y no estaba debidamente señalizado, por lo que el motociclista no pudo evadirlo y cayó en ese pozo.

Ese cráter no sólo le reventó la cubierta, le destrozó también la suspensión delantera y trasera de la Honda -dominio A184NMB- que el hombre había comprado apenas unos días antes a través de un préstamo, con la idea de que se convirtiera en su herramienta de trabajo.

Por tanto, el accidente no sólo lo dejó sin la moto que usaba para su sustento, sino que también lo dejó sin la chance de generar los ingresos para poder pagar el crédito que había tomado.

Luego de detenerse en la banquina, el motociclista llamó al 911 para denunciar lo que le había pasado.

El lugar del Acceso Este donde se produjo el accidente.

Qué dice el fallo que condenó a Vialidad Nacional

Atento al relato del demandante, sus abogados Agustina Jazmín Contreras Cascarano y Daniel Eduardo Perdicaro, se dedicaron a probar que el accidente se debió "exclusivamente al deficiente estado de conservación de la calzada y a la ausencia de señalización del pozo", según consta en el fallo.

En las pruebas se adosaron fotografías, capturas de Google Maps que demostraron que el desperfecto llevaba varios meses sin reparación y que fue bacheado con posterioridad al accidente.

También adosaron fallo vial de la Municipalidad de Guaymallén de fecha 5 de abril de 2023, que consideró que los baches existentes carecían de señalización, constituían un riesgo para la circulación y resultaban determinantes del accidente, concluyendo que el hecho obedeció a causas ajenas a la conducción del motociclista.

Más tarde, el fallo de la Justicia se basó en que Vialidad Nacional tenía dos alternativas: reparar el desperfecto o advertirlo adecuadamente mientras subsistiera.

El juez Quirós consideró que cualquiera de esas acciones podía haber eliminado el riesgo o permitido al conductor anticiparse.

Y condenó a Vialidad Nacional a indemnizar al motociclista. Si bien la demanda original era por $996.180, la Justicia terminó reconociendo:

$1.264.600 por reparación de la moto, a valores de febrero de 2025

por reparación de la moto, a valores de febrero de 2025 $80.000 por privación de uso

por privación de uso $500.000 por daño extrapatrimonial

Lo que concluyó en una indemnización de $1.844.600, más intereses.