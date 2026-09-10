Sólo 316 kilómetros tenía la Honda GLH 150 de un mendocino cuando se topó con un enorme pozo en la Ruta 7, en el Acceso Este, de Guaymallén. Ese cráter no sólo le reventó la cubierta, sino que le provocó otros destrozos a la flamante moto que acababa de comprar. Por eso el motociclista demandó a Vialidad Nacional, porque en el momento del accidente la ruta era de su jurisdicción.
Compró una moto para trabajar, la destrozó en la Ruta 7 y Vialidad Nacional deberá pagarle casi $2 millones
Un motocicilista que destrozó una rueda en un enorme pozo de la Ruta 7 demandó a Vialidad Nacional y un juez federal local ordenó la indemnización
Ante la demanda, la Justicia Federal ordenó que el motociclista fuera indemnizado. El titular del Juzgado Federal N°2, Pablo Quiros, consideró que Vialidad Nacional era responsable de la falta de mantenimiento y conservación de la Ruta 7 -porque el accidente fue antes de que ese tramo de la ruta se convirtiera en la ruta provincial 22- y la condenó a pagarle al damnificado $1.844.600 más intereses.
El accidente ocurrió el 27 de marzo del 2023 cerca del mediodía cuando el motociclista que circulaba por el carril central del Acceso Este quiso cambiar de carril y se vio sorprendido por un enorme cráter a la altura del kilómetro 1040, en sentido oeste a este, en territorio de Guaymallén.
Según se pudo peritar más tarde el pozo era de 1,25 metros de largo y 7 centímetros de profundidad, y no estaba debidamente señalizado, por lo que el motociclista no pudo evadirlo y cayó en ese pozo.
Ese cráter no sólo le reventó la cubierta, le destrozó también la suspensión delantera y trasera de la Honda -dominio A184NMB- que el hombre había comprado apenas unos días antes a través de un préstamo, con la idea de que se convirtiera en su herramienta de trabajo.
Por tanto, el accidente no sólo lo dejó sin la moto que usaba para su sustento, sino que también lo dejó sin la chance de generar los ingresos para poder pagar el crédito que había tomado.
Luego de detenerse en la banquina, el motociclista llamó al 911 para denunciar lo que le había pasado.
Qué dice el fallo que condenó a Vialidad Nacional
Atento al relato del demandante, sus abogados Agustina Jazmín Contreras Cascarano y Daniel Eduardo Perdicaro, se dedicaron a probar que el accidente se debió "exclusivamente al deficiente estado de conservación de la calzada y a la ausencia de señalización del pozo", según consta en el fallo.
En las pruebas se adosaron fotografías, capturas de Google Maps que demostraron que el desperfecto llevaba varios meses sin reparación y que fue bacheado con posterioridad al accidente.
También adosaron fallo vial de la Municipalidad de Guaymallén de fecha 5 de abril de 2023, que consideró que los baches existentes carecían de señalización, constituían un riesgo para la circulación y resultaban determinantes del accidente, concluyendo que el hecho obedeció a causas ajenas a la conducción del motociclista.
Más tarde, el fallo de la Justicia se basó en que Vialidad Nacional tenía dos alternativas: reparar el desperfecto o advertirlo adecuadamente mientras subsistiera.
El juez Quirós consideró que cualquiera de esas acciones podía haber eliminado el riesgo o permitido al conductor anticiparse.
Y condenó a Vialidad Nacional a indemnizar al motociclista. Si bien la demanda original era por $996.180, la Justicia terminó reconociendo:
- $1.264.600 por reparación de la moto, a valores de febrero de 2025
- $80.000 por privación de uso
- $500.000 por daño extrapatrimonial
Lo que concluyó en una indemnización de $1.844.600, más intereses.
En pocas palabras
- Motociclista indemnizado: un juez federal ordenó a Vialidad Nacional pagar $1.844.600 más intereses a un motociclista por daños sufridos en la ruta 7.
- Causa del accidente: el fallo determinó la responsabilidad de Vialidad Nacional por la falta de mantenimiento y señalización de un pozo en la ruta, que provocó destrozos en la moto.
- Daños reclamados: la indemnización incluye reparación de la moto, privación de uso y daño extrapatrimonial, reconociendo el deficiente estado de la calzada.