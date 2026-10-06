El destituido ex juez federal Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por liderar una red de corrupción en los Tribunales Federales de Mendoza, fue beneficiado por una resolución judicial: podrá salir del Complejo Penitenciario Federal VI los viernes por la mañana para permanecer en su vivienda del barrio Palmares, en Godoy Cruz, y retornar al penal los días lunes por la tarde.
Walter Bento fue autorizado por un juez riojano a ir los fines de semana a su casa para cuidar a un hijo
Un juez del Tribunal Oral Federal N° 2 concedió un permiso excepcional para que el ex juez destituido y condenado a 18 años de prisión deje la cárcel desde los viernes hasta los lunes
La medida no significa una prisión domiciliaria permanente -pedido que fue rechazado expresamente por la Justicia-, sino una ampliación excepcional y provisoria de su régimen de vinculación familiar. La resolución fue firmada por el juez riojano Jorge Gamal Abdel Chamia este lunes y entrará en vigencia el próximo viernes 9.
La decisión fue adoptada por un magistrado de La Rioja que integra de manera subrogante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza. Tras conocerse el fallo, se supo que el Ministerio Público Fiscal evalúa apelar la resolución.
Los motivos del beneficio
El argumento central presentado por la defensa para solicitar el permiso se basó en el reciente deterioro de salud de la esposa de Bento, Marta Boiza, quien tras someterse a una cirugía traumatológica quedó con algunas limitaciones físicas. Ante esta situación, Boiza se ve imposibilitada de continuar a cargo del cuidado exclusivo de su hijo Facundo, quien presenta una discapacidad severa y dependencia funcional.
Aunque la Fiscalía argumentó que las necesidades materiales del joven estaban cubiertas por cuidadoras las 24 horas y profesionales de la salud, el juez consideró fundamental ponderar la contención afectiva y el vínculo directo con su padre.
El fallo remarcó que existieron informes que respaldaron la evolución positiva del joven ante la presencia de su padre, y aplicó criterios sobre la corresponsabilidad en las tareas de cuidado dentro del grupo familiar. Además, se tuvo en cuenta que la sentencia condenatoria de Bento aún no se encuentra firme.
Modalidad y controles
El beneficio establece que Bento dejará el penal de Cacheuta los viernes por la mañana y deberá regresar los lunes a las 14. Durante su estadía en el domicilio, estará bajo las siguientes condiciones:
- Traslados: estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
- Controles: Gendarmería Nacional realizará inspecciones aleatorias en la vivienda.
- Monitoreo: se solicitó evaluar la factibilidad técnica para colocarle una tobillera electrónica de seguimiento.
El tribunal aclaró que el régimen otorgado es de carácter excepcional, provisorio y sujeto a revisión periódica, por lo que podrá ser modificado en caso de que evolucione la situación de salud en el entorno familiar.
En pocas palabras
- Permiso excepcional: Walter Bento podrá salir de prisión los fines de semana para cuidar a su hijo.
- Argumento judicial: la medida se basa en el cuidado de su hijo con discapacidad y la salud de su esposa.
- Controles yawasan: la Gendarmería realizará controles y se evalúa colocarle una tobillera electrónica.