Walter Bento fue autorizado por un juez riojano a ir los fines de semana a su casa para cuidar a un hijo

Walter Bento cumple una condena a 18 años de prisión. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Los motivos del beneficio

El argumento central presentado por la defensa para solicitar el permiso se basó en el reciente deterioro de salud de la esposa de Bento, Marta Boiza, quien tras someterse a una cirugía traumatológica quedó con algunas limitaciones físicas. Ante esta situación, Boiza se ve imposibilitada de continuar a cargo del cuidado exclusivo de su hijo Facundo, quien presenta una discapacidad severa y dependencia funcional.

Aunque la Fiscalía argumentó que las necesidades materiales del joven estaban cubiertas por cuidadoras las 24 horas y profesionales de la salud, el juez consideró fundamental ponderar la contención afectiva y el vínculo directo con su padre.

El fallo remarcó que existieron informes que respaldaron la evolución positiva del joven ante la presencia de su padre, y aplicó criterios sobre la corresponsabilidad en las tareas de cuidado dentro del grupo familiar. Además, se tuvo en cuenta que la sentencia condenatoria de Bento aún no se encuentra firme.

Modalidad y controles

El beneficio establece que Bento dejará el penal de Cacheuta los viernes por la mañana y deberá regresar los lunes a las 14. Durante su estadía en el domicilio, estará bajo las siguientes condiciones:

Traslados: estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Controles: Gendarmería Nacional realizará inspecciones aleatorias en la vivienda.

Gendarmería Nacional realizará inspecciones aleatorias en la vivienda. Monitoreo: se solicitó evaluar la factibilidad técnica para colocarle una tobillera electrónica de seguimiento.

El tribunal aclaró que el régimen otorgado es de carácter excepcional, provisorio y sujeto a revisión periódica, por lo que podrá ser modificado en caso de que evolucione la situación de salud en el entorno familiar.