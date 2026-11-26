Esperas, demoras y pérdidas millonarias. La postal de la espera en el camino a Chile se repite todos los años. Imagen ilustrativa. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Fue este jueves, durante la apertura de la XL Reunión del Comité de Integración Paso Cristo Redentor, de la que participaron Mema y el gobernador Alfredo Cornejo.

De esa forma, el ministro recogía el guante luego de que el miércoles, en su informe frente al Congreso, el jefe de Gabinete de la Nación Diego Santili confirmara que el plan de Milei para el paso internacional es concretar una concesión.

El reclamo de Mendoza por las demoras en el paso a Chile

Mema -precandidato a gobernador- advirtió sobre la congestión que afecta tanto al transporte de cargas como a los particulares, especialmente con la llegada del verano.

“Se han hecho mejoras, pero falta mucho más”, sostuvo. Recordó que, en los últimos años, la Provincia impulsó infraestructura para que quienes esperan tengan baños, acceso al agua y un lugar donde comer, pese a que, según remarcó, "Mendoza no tiene injerencia directa" sobre el funcionamiento del paso.

Por qué Mema propone concentrar los trámites en Uspallata

El ministro fue crítico del estado de Horcones. Dijo que la infraestructura ahí es "entre mala y malísima". Y señaló que prestar servicios como agua y electricidad en ese sector resulta costoso: la altura, cercana a los 3.000 metros, complica la atención de quienes permanecen allí.

Como alternativa, planteó aprovechar y ampliar las instalaciones de Uspallata. Ese predio es más moderno, tiene mayor superficie disponible y está cerca del pueblo, lo que facilitaría la provisión de servicios y permitiría que la espera transcurra a menor altura.

“Tenemos mucho más espacio, tenemos un predio que es mucho más moderno que el que tenemos en Horcones y tenemos la posibilidad de hacerlo crecer ahí”, sostuvo.

En ocasiones, la playa de Uspallata se ocupa con numerosos camiones.

Actualmente, la descripción oficial del Sistema Cristo Redentor identifica a Uspallata como el complejo de cargas y a Horcones como el área de control integrado para el ingreso de turistas a la Argentina. La propuesta de Mema apunta a concentrar más actividad en el primero.

“Si nosotros podemos unificar todo en Uspallata -planteó el ministro- eso nos permitiría tener una mayor agilidad a la hora de hacer aduana”.

Qué espera Mema de la concesión del Centro de Frontera

El debate tiene como antecedente el informe que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó el miércoles ante el Senado. En la respuesta 309 de ese documento, la Vicejefatura de Gabinete del Interior informó que impulsa un proceso de concesión del Centro de Frontera Cristo Redentor para mejorar su funcionamiento.

Consultado sobre qué implicaría esa modalidad, Mema puso el acento en las inversiones. “Es tener una inversión en infraestructura, en sistemas y en servicios”, anticipó.

Agregó que la idea es que un tercero administre el centro. El traslado de trámites a Uspallata, en tanto, requiere coordinar el funcionamiento de los organismos de ambos países.

En la montaña es difícil escapar

El principal desafío que reconoció Mema es garantizar la seguridad del tramo entre el lugar donde se realizan los trámites y el límite internacional, una distancia que se ampliaría si las gestiones se concentraran en Uspallata. Por eso, señaló que la propuesta debe trabajarse con los servicios de seguridad argentinos y chilenos.

Ante la consulta sobre cómo controlar ese recorrido, mencionó que actualmente, después de los trámites en Horcones, existe otro control en Punta de Vacas. Consideró que podría utilizarse un esquema parecido, con la mayor parte de las gestiones a menor altura y en mejores instalaciones.

También sostuvo que las características de la ruta de montaña, con menos alternativas para desviarse que en otros cruces fronterizos, representan una ventaja para la vigilancia.

De ese y otros asuntos compartidos se conversó este jueves en el encuentro internacional. La discusión reunió al gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; al director de Límites y Fronteras de la Cancillería argentina, el embajador Santiago Villalba; a autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (DIFROL) y a representantes municipales y organismos fronterizos de ambos países.

Para Mema, esa coordinación también debe alcanzar los tiempos de atención del lado chileno. Aunque destacó sus instalaciones, cuestionó la lentitud de los procedimientos: “Ellos tienen una infraestructura de primer nivel mundial cuando uno cruza y ve ese edificio impresionante, pero los trámites siguen siendo lentos”.