El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó que Mendoza le ha pedido a la Nación reducir demoras y mejorar la infraestructura del Paso Cristo Redentor. Marcó que -"privatizado o no"- lo que los mendocinos están reclamando son "soluciones".
Natalio Mema sobre el Paso Cristo Redentor: "Privatizado o no, planteamos a la Nación la necesidad de soluciones"
El ministro de Gobierno propuso centralizar en Uspallata los servicios. Reclamó menos demoras y explicó qué espera de la concesión que anticipó Santilli
Dentro de ese planteo, propuso concentrar en Uspallata buena parte de los trámites y servicios que hoy se prestan más arriba, en Horcones, para atender al transporte de cargas y a los vehículos particulares con más espacio y a menor altura.
Mencionó las esperas de hasta 12 horas que suelen repetirse en el camino a Chile. “Tenemos que bajar ese tiempo y tenemos que mejorar la infraestructura”, afirmó en el programa "Mañana es mejor", de Radio Nihuil, en diálogo con Julián Imazio y Rosana Villegas.
Fue este jueves, durante la apertura de la XL Reunión del Comité de Integración Paso Cristo Redentor, de la que participaron Mema y el gobernador Alfredo Cornejo.
De esa forma, el ministro recogía el guante luego de que el miércoles, en su informe frente al Congreso, el jefe de Gabinete de la Nación Diego Santili confirmara que el plan de Milei para el paso internacional es concretar una concesión.
El reclamo de Mendoza por las demoras en el paso a Chile
Mema -precandidato a gobernador- advirtió sobre la congestión que afecta tanto al transporte de cargas como a los particulares, especialmente con la llegada del verano.
“Se han hecho mejoras, pero falta mucho más”, sostuvo. Recordó que, en los últimos años, la Provincia impulsó infraestructura para que quienes esperan tengan baños, acceso al agua y un lugar donde comer, pese a que, según remarcó, "Mendoza no tiene injerencia directa" sobre el funcionamiento del paso.
Por qué Mema propone concentrar los trámites en Uspallata
El ministro fue crítico del estado de Horcones. Dijo que la infraestructura ahí es "entre mala y malísima". Y señaló que prestar servicios como agua y electricidad en ese sector resulta costoso: la altura, cercana a los 3.000 metros, complica la atención de quienes permanecen allí.
Como alternativa, planteó aprovechar y ampliar las instalaciones de Uspallata. Ese predio es más moderno, tiene mayor superficie disponible y está cerca del pueblo, lo que facilitaría la provisión de servicios y permitiría que la espera transcurra a menor altura.
“Tenemos mucho más espacio, tenemos un predio que es mucho más moderno que el que tenemos en Horcones y tenemos la posibilidad de hacerlo crecer ahí”, sostuvo.
Actualmente, la descripción oficial del Sistema Cristo Redentor identifica a Uspallata como el complejo de cargas y a Horcones como el área de control integrado para el ingreso de turistas a la Argentina. La propuesta de Mema apunta a concentrar más actividad en el primero.
“Si nosotros podemos unificar todo en Uspallata -planteó el ministro- eso nos permitiría tener una mayor agilidad a la hora de hacer aduana”.
Qué espera Mema de la concesión del Centro de Frontera
El debate tiene como antecedente el informe que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó el miércoles ante el Senado. En la respuesta 309 de ese documento, la Vicejefatura de Gabinete del Interior informó que impulsa un proceso de concesión del Centro de Frontera Cristo Redentor para mejorar su funcionamiento.
Consultado sobre qué implicaría esa modalidad, Mema puso el acento en las inversiones. “Es tener una inversión en infraestructura, en sistemas y en servicios”, anticipó.
Agregó que la idea es que un tercero administre el centro. El traslado de trámites a Uspallata, en tanto, requiere coordinar el funcionamiento de los organismos de ambos países.
En la montaña es difícil escapar
El principal desafío que reconoció Mema es garantizar la seguridad del tramo entre el lugar donde se realizan los trámites y el límite internacional, una distancia que se ampliaría si las gestiones se concentraran en Uspallata. Por eso, señaló que la propuesta debe trabajarse con los servicios de seguridad argentinos y chilenos.
Ante la consulta sobre cómo controlar ese recorrido, mencionó que actualmente, después de los trámites en Horcones, existe otro control en Punta de Vacas. Consideró que podría utilizarse un esquema parecido, con la mayor parte de las gestiones a menor altura y en mejores instalaciones.
También sostuvo que las características de la ruta de montaña, con menos alternativas para desviarse que en otros cruces fronterizos, representan una ventaja para la vigilancia.
De ese y otros asuntos compartidos se conversó este jueves en el encuentro internacional. La discusión reunió al gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; al director de Límites y Fronteras de la Cancillería argentina, el embajador Santiago Villalba; a autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (DIFROL) y a representantes municipales y organismos fronterizos de ambos países.
Para Mema, esa coordinación también debe alcanzar los tiempos de atención del lado chileno. Aunque destacó sus instalaciones, cuestionó la lentitud de los procedimientos: “Ellos tienen una infraestructura de primer nivel mundial cuando uno cruza y ve ese edificio impresionante, pero los trámites siguen siendo lentos”.
En pocas palabras
- Centralización en Uspallata: Natalio Mema propuso concentrar trámites en Uspallata para reducir demoras en el Paso Cristo Redentor.
- Infraestructura crítica: el funcionario calificó el estado de Horcones como deficiente y sugirió aprovechar instalaciones más modernas a menor altura.
- Concesión nacional: ante el anuncio de Diego Santilli sobre una futura concesión, Mendoza exige inversiones prioritarias en servicios y agilidad aduanera.