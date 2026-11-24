No obstante, ante el planteo sostenido de ambos jefes comunales sobre la necesidad y efectividad de los vuelos de siembra en el oasis Sur, el Ejecutivo provincial propuso reasignar la porción del Fondo Compensador Agrícola que les corresponde a los productores sureños para costear el operativo, sumando aportes municipales e infraestructura estatal.

Foto: Gobierno de Mendoza

Según precisó el funcionario, el esquema de financiamiento que se encuentra sobre la mesa se divide de la siguiente manera:

Gobierno de Mendoza: comprometió $1.200 millones provenientes del Fondo Compensador Agrícola asignado al sur provincial. Además, la Provincia donaría los aviones y prestaría sin cargo el servicio de radarización.

comprometió $1.200 millones provenientes del Fondo Compensador Agrícola asignado al sur provincial. Además, la Provincia donaría los aviones y prestaría sin cargo el servicio de radarización. Municipalidad de San Rafael: aportaría alrededor de $1.500 millones, en función de la proporción que le corresponde dentro de la cobertura del sistema.

aportaría alrededor de $1.500 millones, en función de la proporción que le corresponde dentro de la cobertura del sistema. Municipalidad de General Alvear: contribuiría con una suma levemente superior a los $650 millones.

"En ese contexto estamos conversando. Si realmente la voluntad de los intendentes está —y hasta acá han manifestado que sí—, probablemente terminemos consensuando un texto para que se pueda reanudar en el Sur con plata de Alvear, de San Rafael y de los productores sureños, más los aviones y la radarización que pondría la Provincia", explicó Mema.