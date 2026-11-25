Los senadores por Mendoza. Rodolfo Suarez (UCR), Anabel Fernández Sagasti (PJ) y Mariana Juri (UCR).

¿Quién paga las obras en rutas nacionales?

En la pregunta 488, del bloque Justicialista, se interrogó bajo qué instrumento jurídico y con qué mecanismo de reintegro la Nación devolvería a Mendoza los recursos del resarcimiento de Portezuelo del Viento que la Provincia está destinando a reparar rutas nacionales. Su planteo aludió a la responsabilidad de Vialidad Nacional sobre esos caminos.

Ante eso, el Ministerio de Economía distinguió 2 instrumentos. Por una parte, la adenda ratificada por el Decreto 587/2024 y aprobada en Mendoza mediante la Ley 9.549, que amplió el destino de los fondos originalmente previstos para Portezuelo y permitió aplicarlos a otras obras.

Por otro lado, citó el convenio que Vialidad Nacional y Mendoza firmaron el 14 de mayo de 2025 para ejecutar obras, conservar, mejorar y mantener determinados sectores de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Sobre esas intervenciones, la respuesta fue explícita: las tareas se realizan a costo y responsabilidad de la Provincia, “sin reembolso de fondos por parte del Gobierno Nacional”.

La Nación sostuvo que las competencias de Vialidad Nacional no impiden celebrar acuerdos de cooperación con las provincias y que cualquier obligación de reintegro debe surgir de una ley, un convenio o un acto administrativo válido.

En ese sentido, llama la atención que no se haya ni siquiera mencionado que en septiembre trascendió un acuerdo por el cual Mendoza logró que le reconocieran las obras realizadas sobre rutas nacionales por alrededor de $80.000 millones.

En la pregunta no figura ese acuerdo. En la respuesta tampoco.

Obras sobre la Ruta 40. Imagen ilustrativa. Fuente/ Vialidad Nacional.

Paso a Chile y concesión del Paso Cristo Redentor

La pregunta 309 solicita información sobre la necesaria modernización y agilización del camino a Chile a través del Paso Cristo Redentor.

Ante el requerimiento, la Vicejefatura de Gabinete del Interior informó que "se impulsa un proceso de concesión del Centro de Frontera Cristo Redentor" y que eso hará más eficiente el tránsito.

Pero también atribuyó las demoras que existen a factores generales como las condiciones meteorológicas, la estacionalidad, el volumen de tránsito pesado y la transitabilidad.

Las mejoras del corredor forman parte de los planteos provinciales: Diario UNO ya había informado sobre los pedidos por obras en el paso a Chile que Alfredo Cornejo presentó a Santilli en enero de 2026.

Todos los años, miles de camiones deben esperar semanas para pasar a Chile. Foto: gentileza Alejandro Venier.

Discapacidad y pensiones restituidas en Mendoza

En la pregunta 706, el bloque justicialista pidió conocer cuántas pensiones no contributivas por invalidez laboral de residentes mendocinos habían sido suspendidas, dadas de baja o sometidas a revisión. También consultó cuántos beneficios se restituyeron después de la presentación de descargos o recursos administrativos.

El Ministerio de Salud informó que, de las 4.562 pensiones suspendidas en Mendoza, 4.250 fueron rehabilitadas al pago. Casi todas. Las restantes se distribuyen entre 267 bajas por renuncia y 45 por fallecimiento, según el detalle oficial.

La revisión de estas prestaciones había generado reclamos judiciales. En octubre de 2025, este diario informó sobre una orden de la Justicia federal para restituir pensiones suspendidas en todo el país.

IMPSA bajo responsabilidad privada

La pregunta 583, también del bloque Justicialista, solicitó el estado de la nómina de IMPSA y consultó si se mantenían los 650 puestos de trabajo que se habían mencionado como compromiso del traspaso a manos privadas.

Economía respondió que IMPSA fue transferida al sector privado en febrero de 2025 y que la información y las decisiones sobre el personal ahora corresponden exclusivamente a la empresa. Según la cartera, desde la transferencia el Estado nacional no mantiene vinculación societaria ni competencia sobre la administración de la firma.

En otra pregunta, la 590, se preguntó por los mecanismos de sanción previstos ante incumplimientos de los aportes de capital o de las garantías de empleo y tecnología de los nuevos dueños de IMPSA.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa indicó que la cláusula 5.1 del contrato obliga a la compradora a capitalizar IMPSA por USD 27 millones. En esa dirección, citó información presentada por la firma ante la Comisión Nacional de Valores: allí figura la integración total del aumento de capital aprobado por la Asamblea del 21 de marzo de 2025, por $28.336.500.000.

La privatización de IMPSA y el cronograma de capitalización ya habían sido detallados por Diario UNO.

Comedores escolares y el argumento oficial de un mayor aporte

La pregunta 773 cuestionó el financiamiento de la asistencia alimentaria escolar y pidió discriminar lo presupuestado y pagado a Mendoza en 2026.

Capital Humano se atajó asegurando que existió una asignación de $7.130.240.865 para Mendoza durante 2026, dentro de la línea Prestaciones a Comedores Escolares. Para sostener la comparación con el año anterior, escribió que esa suma representa “un 152.58% en relación al aporte realizado en 2025”.

Sobre la continuidad de los giros, Nación señaló que aguardaba la presentación de las rendiciones de esos fondos para avanzar con la habilitación y emisión del siguiente pago.

Nación entiende que con su cobertura comprende a 346 establecimientos y 64.647 estudiantes con prestación de merienda en Mendoza.

Con la pobreza en alza, el rol de los comedores escolares se vuelve fundamental. Imagen ilustrativa.

UNCuyo y la discusión por el reparto del presupuesto universitario

En la pregunta 648 se cuestionó la pérdida de participación de la UNCuyo dentro del presupuesto del sistema universitario. En su planteo, el bloque justicialista consignó un descenso del 4% en 2020 al 3,67% en 2026 y al 3,61% proyectado para 2027.

Capital Humano respondió que la participación relativa de cada universidad no es un parámetro estático. La vinculó con la evolución de la composición y el tamaño de las plantas de personal, su incidencia en la política salarial, la creación de nuevas universidades y los cambios en los créditos presupuestarios.

En la pregunta 727 se pidieron criterios y cronograma para gastos de funcionamiento y recomposición salarial de la UNCuyo y la UTN Regional Mendoza, además de asistencia para sus obras sociales.

El ministerio contestó que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé $228.445.290.639 para la UNCuyo y $454.194.161.646 para la Universidad Tecnológica Nacional en su conjunto. Pero tiró la pelota afuera al remarcar que "cada institución, en ejercicio de su autonomía, define el destino de sus fondos y la distribución interna".