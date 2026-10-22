Un juez de Estados Unidos le ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares por el caso Cambridge Analytica
Duro revés judicial por engañar a usuarios sobre la protección de datos personales. El histórico fallo contra Meta impulsado por un juez en Estados Unidos
Un fallo histórico en Estados Unidos contra Meta
El pronunciamiento judicial, dictado por el juez Francis Mathew en un tribunal del estado de Nuevo México, se posiciona como una de las mayores sanciones económicas contra una corporación en la historia norteamericana.
El proceso legal estuvo vinculado al escándalo de Cambridge Analytica, la consultora británica que en 2016 recolectó sin consentimiento la información de hasta 87 millones de perfiles de Facebook para orientar publicidad política durante las elecciones presidenciales.
Los argumentos del juez para sancionar a Meta en Estados Unidos
Tras la deliberación del jurado, el juez determinó que la conducta indebida de la tecnológica afectó de forma estructural sus prácticas comerciales durante más de un decenio:
- Declaraciones engañosas e incumplimiento voluntario: el tribunal identificó 26 declaraciones falsas o engañosas difundidas entre 2010 y 2021 por altos ejecutivos, incluidos el consejero delegado de la firma, Mark Zuckerberg, y la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg.
- Privilegios comerciales sobre la privacidad: el fallo remarca que la plataforma mantuvo promesas de protección hacia el público pese a contar con advertencias internas de que eran irrealizables. Además, permitió que socios comerciales clave conservaran acceso a datos privados para no perder ingresos publicitarios.
- Estrategia para atraer usuarios: las promesas públicas de seguridad buscaban generar una falsa confianza en la comunidad de usuarios, cuya información resultaba indispensable para sostener el negocio de anuncios personalizados.
- Reducción de la sanción original: el magistrado calculó inicialmente una penalidad superior a los 219.000 millones de dólares, pero redujo finalmente la suma a 25.000 millones, cifra que devengará un interés del 15 % anual hasta su cancelación efectiva.
Destino de los fondos y la postura de las partes
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, confirmó que el dinero obtenido se destinará al sistema educativo estatal, aunque advirtió que una previsible apelación de la compañía podría retrasar la ejecución del cobro. Por su parte, la firma tecnológica ya había manifestado su intención de recurrir la sentencia.
Este fallo se suma a los antecedentes de la corporación en Estados Unidos, luego de abonar 5.000 millones de dólares en 2019 tras un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otros 725 millones en 2022 para resolver una demanda colectiva vinculada al mismo escándalo de privacidad.
En pocas palabras
- Fallo histórico: un juez de Estados Unidos ordenó a Meta pagar $25.000 millones por engañar sobre protección de datos personales.
- Caso Cambridge Analytica: la sanción se vincula al escándalo de 2016 por la recolección indebida de datos de perfiles de Facebook.
- Destino de fondos: el dinero se destinará al sistema educativo estatal de Nuevo México, aunque Meta apelará la sentencia.