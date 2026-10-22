Un juez de Estados Unidos le ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares por el caso Cambridge Analytica

Meta deberá pagar $25.000 millones por engañar sobre protección de datos personales. EFE/EPA/Adam Vaughan

Los argumentos del juez para sancionar a Meta en Estados Unidos

Tras la deliberación del jurado, el juez determinó que la conducta indebida de la tecnológica afectó de forma estructural sus prácticas comerciales durante más de un decenio:

Declaraciones engañosas e incumplimiento voluntario: el tribunal identificó 26 declaraciones falsas o engañosas difundidas entre 2010 y 2021 por altos ejecutivos, incluidos el consejero delegado de la firma, Mark Zuckerberg, y la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg.

el tribunal identificó 26 declaraciones falsas o engañosas difundidas entre 2010 y 2021 por altos ejecutivos, incluidos el consejero delegado de la firma, Mark Zuckerberg, y la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg. Privilegios comerciales sobre la privacidad: el fallo remarca que la plataforma mantuvo promesas de protección hacia el público pese a contar con advertencias internas de que eran irrealizables. Además, permitió que socios comerciales clave conservaran acceso a datos privados para no perder ingresos publicitarios.

el fallo remarca que la plataforma mantuvo promesas de protección hacia el público pese a contar con advertencias internas de que eran irrealizables. Además, permitió que socios comerciales clave conservaran acceso a datos privados para no perder ingresos publicitarios. Estrategia para atraer usuarios: las promesas públicas de seguridad buscaban generar una falsa confianza en la comunidad de usuarios, cuya información resultaba indispensable para sostener el negocio de anuncios personalizados.

las promesas públicas de seguridad buscaban generar una falsa confianza en la comunidad de usuarios, cuya información resultaba indispensable para sostener el negocio de anuncios personalizados. Reducción de la sanción original: el magistrado calculó inicialmente una penalidad superior a los 219.000 millones de dólares, pero redujo finalmente la suma a 25.000 millones, cifra que devengará un interés del 15 % anual hasta su cancelación efectiva.

Destino de los fondos y la postura de las partes

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, confirmó que el dinero obtenido se destinará al sistema educativo estatal, aunque advirtió que una previsible apelación de la compañía podría retrasar la ejecución del cobro. Por su parte, la firma tecnológica ya había manifestado su intención de recurrir la sentencia.

Este fallo se suma a los antecedentes de la corporación en Estados Unidos, luego de abonar 5.000 millones de dólares en 2019 tras un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otros 725 millones en 2022 para resolver una demanda colectiva vinculada al mismo escándalo de privacidad.