WhatsApp evolucionó notablemente desde su incorporación a Meta. De hecho, el equipo liderado por Mark Zuckerberg comenzó desde hace un tiempo a llevar las funciones más importantes de Instagram y Facebook a la aplicación de mensajería instantánea, con el fin de transformar (para bien) a la plataforma.
WhatsApp, cada vez más similar a Facebook: esta es la nueva función que Meta incorporará a la aplicación
WhatsApp estrenará función dentro de pocas semanas. Meta añadirá una herramienta propia de Facebook
En este caso, se supo recientemente que WhatsApp incorporará una nueva función, la cual está desde hace años en Facebook y que podría tener aceptación masiva por parte de los usuarios.
Cuál es la función de Facebook que llegará a WhatsApp
De acuerdo a lo informado por WABetaInfo, Meta está trabajando en una nueva función que permitirá recordar los cumpleaños de los contactos directamente desde WhatsApp, una herramienta idéntica a la habitual de Facebook.
La nueva-vieja función se encuentra en desarrollo y estará vinculada con la pestaña Contactos. Su objetivo es facilitar que los usuarios recuerden fechas importantes sin tener que recurrir a aplicaciones externas.
Con esta nueva función, WhatsApp identificará cuándo uno de los contactos cumple años y mostrará un aviso debajo de su nombre. El mensaje aparecerá acompañado por un emoji de una torta de cumpleaños y la indicación “Cumpleaños hoy”, permitiendo reconocer rápidamente quién está celebrando su día.
El aviso permanecerá visible durante todo el día. De esta manera, cada vez que el usuario ingrese a la pestaña Contactos podrá encontrar el recordatorio y tener presente que es una buena oportunidad para enviar un mensaje de felicitación.
Una de las particularidades de esta función es que WhatsApp no necesitará que las personas ingresen nuevamente las fechas de cumpleaños dentro de la aplicación. La información será obtenida directamente de la agenda de contactos del teléfono.
En consecuencia, para que aparezca el recordatorio, el cumpleaños deberá estar registrado previamente en la aplicación de Contactos del celular. Por ejemplo, si una persona ya guardó la fecha de nacimiento de un familiar o amigo en su agenda, WhatsApp podrá detectar ese dato y utilizarlo para mostrar el aviso.
Quienes todavía no tengan esa información registrada podrán editar el contacto desde la aplicación correspondiente del teléfono y agregar su fecha de cumpleaños. Una vez guardado el dato, WhatsApp podrá reconocerlo cuando vuelva a acceder a la información de la agenda.
Por último, y no menos importante, el medio citado señala que esta función está en prueba beta solo para algunos usuarios. En las próximas semanas, con los ajustes mediantes, la herramienta estará disponible para todos los que tienen la app de WhatsApp en su celular.
En pocas palabras
- WhatsApp: Incorporará una función para recordar cumpleaños de contactos, similar a la de Facebook.
- Funcionamiento: El aviso aparecerá en la pestaña Contactos si la fecha está registrada en la agenda del teléfono.
- Disponibilidad: La función se encuentra en beta y se lanzará para todos los usuarios en las próximas semanas.