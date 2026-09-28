WhatsApp, cada vez más similar a Facebook: esta es la nueva función que Meta incorporará a la aplicación

La nueva-vieja función se encuentra en desarrollo y estará vinculada con la pestaña Contactos. Su objetivo es facilitar que los usuarios recuerden fechas importantes sin tener que recurrir a aplicaciones externas.

Con esta nueva función, WhatsApp identificará cuándo uno de los contactos cumple años y mostrará un aviso debajo de su nombre. El mensaje aparecerá acompañado por un emoji de una torta de cumpleaños y la indicación “Cumpleaños hoy”, permitiendo reconocer rápidamente quién está celebrando su día.

Esta es la función que llega a WhatsApp.

El aviso permanecerá visible durante todo el día. De esta manera, cada vez que el usuario ingrese a la pestaña Contactos podrá encontrar el recordatorio y tener presente que es una buena oportunidad para enviar un mensaje de felicitación.

Una de las particularidades de esta función es que WhatsApp no necesitará que las personas ingresen nuevamente las fechas de cumpleaños dentro de la aplicación. La información será obtenida directamente de la agenda de contactos del teléfono.

En consecuencia, para que aparezca el recordatorio, el cumpleaños deberá estar registrado previamente en la aplicación de Contactos del celular. Por ejemplo, si una persona ya guardó la fecha de nacimiento de un familiar o amigo en su agenda, WhatsApp podrá detectar ese dato y utilizarlo para mostrar el aviso.

WhatsApp te avisará cuando sea el cumpleaños de uno de tus contactos.

Quienes todavía no tengan esa información registrada podrán editar el contacto desde la aplicación correspondiente del teléfono y agregar su fecha de cumpleaños. Una vez guardado el dato, WhatsApp podrá reconocerlo cuando vuelva a acceder a la información de la agenda.

Por último, y no menos importante, el medio citado señala que esta función está en prueba beta solo para algunos usuarios. En las próximas semanas, con los ajustes mediantes, la herramienta estará disponible para todos los que tienen la app de WhatsApp en su celular.